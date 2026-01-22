Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке вынесли приговор по делу о небезопасных туристических услугах
02:34 22.01.2026
На Камчатке вынесли приговор по делу о небезопасных туристических услугах
На Камчатке вынесли приговор по делу о небезопасных туристических услугах - РИА Новости, 22.01.2026
На Камчатке вынесли приговор по делу о небезопасных туристических услугах
Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор троим местным жителям, признанным виновными в оказании туристических услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
камчатский край
камчатский край
2026
Новости
происшествия, камчатский край
Происшествия, Камчатский край
На Камчатке вынесли приговор по делу о небезопасных туристических услугах

Троих жителей Камчатки осудили за небезопасную экскурсию к вулкану Толбачик

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 янв – РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор троим местным жителям, признанным виновными в оказании туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает прокуратура Камчатского края.
"В Усть-Камчатском округе вынесен приговор по уголовному делу об оказании небезопасных туристических услуг", — проинформировал Telegram-канал прокуратуры.
Суд установил, что 44-летняя подсудимая и ее 59-летний соучастник, не имея разрешительных документов на оказание туристских услуг, разместили в социальных сетях и мессенджерах объявление об организации экскурсии к вулкану Толбачик. За денежное вознаграждение они наняли 60-летнего водителя.
Как установило следствие, обвиняемые разработали программу, маршрут и нашли транспорт, зная, что деятельность незаконна, автомобиль не прошёл техосмотр, а у водителя не было разрешения на перевозку пассажиров. В августе 2024 года автомобиль с 19 туристами перевернулся при переправе через реку Студёная, в результате чего люди получили травмы и моральный вред.
Суд назначил основной обвиняемой штраф 300 тысяч рублей, её соучастникам — по 320 тысяч рублей, запретил им заниматься туристической деятельностью на три года и конфисковал автомобиль ГАЗ-6611 в доход государства.
Происшествия
 
 
