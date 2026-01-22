Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с аномальными снегопадами

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с аномальными снегопадами и заручился федеральной поддержкой по ряду ключевых вопросов.
Губернатор отметил, что благодаря помощи федерального центра более 20 единиц снегоуборочной техники уже направлено на Камчатку. На помощь пришли и соседи-дальневосточники: не только Сахалинская область, но и Приморский и Хабаровский края.
Он отметил, что ситуация в регионе остаётся сложной: только спустя четверо суток после окончания последнего циклона удалось восстановить движение общественного транспорта в полном объёме, сохраняются трудности с расчисткой снега во дворах и частном секторе. Солодов обратился к президенту с просьбой выделить дополнительные средства на восстановление дорожной сети весной, что получило поддержку. Также он предложил упрощённый порядок вывоза чистого снега на рельеф и прибрежную полосу. Дополнительно МЧС России закупает для Камчатки четыре единицы вездеходной техники для эвакуации людей и работы скорой помощи в труднодоступных местах.