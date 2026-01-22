Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с аномальными снегопадами

Он отметил, что ситуация в регионе остаётся сложной: только спустя четверо суток после окончания последнего циклона удалось восстановить движение общественного транспорта в полном объёме, сохраняются трудности с расчисткой снега во дворах и частном секторе. Солодов обратился к президенту с просьбой выделить дополнительные средства на восстановление дорожной сети весной, что получило поддержку. Также он предложил упрощённый порядок вывоза чистого снега на рельеф и прибрежную полосу. Дополнительно МЧС России закупает для Камчатки четыре единицы вездеходной техники для эвакуации людей и работы скорой помощи в труднодоступных местах.