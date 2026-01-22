Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с аномальными снегопадами - РИА Новости, 22.01.2026
01:19 22.01.2026
Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с аномальными снегопадами
Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с аномальными снегопадами
Губернатор Камчатки доложил Путину о ситуации с аномальными снегопадами

Губернатор Камчатки Солодов доложил Путину о ситуации с аномальными снегопадами

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкМужчина убирает снег в Петропавловске-Камчатском
Мужчина убирает снег в Петропавловске-Камчатском
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с аномальными снегопадами и заручился федеральной поддержкой по ряду ключевых вопросов.
"Доложил Владимиру Владимировичу (Путину - ред.) о текущей обстановке и ходе работ на совещании с членами правительства РФ… Благодарю Владимира Владимировича за внимание к нашему краю и поддержку инициатив", — написал Солодов в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что благодаря помощи федерального центра более 20 единиц снегоуборочной техники уже направлено на Камчатку. На помощь пришли и соседи-дальневосточники: не только Сахалинская область, но и Приморский и Хабаровский края.
"В эти минуты первый борт МЧС с техникой с Сахалина разгружают в аэропорту", — сообщил Солодов.
Он отметил, что ситуация в регионе остаётся сложной: только спустя четверо суток после окончания последнего циклона удалось восстановить движение общественного транспорта в полном объёме, сохраняются трудности с расчисткой снега во дворах и частном секторе. Солодов обратился к президенту с просьбой выделить дополнительные средства на восстановление дорожной сети весной, что получило поддержку. Также он предложил упрощённый порядок вывоза чистого снега на рельеф и прибрежную полосу. Дополнительно МЧС России закупает для Камчатки четыре единицы вездеходной техники для эвакуации людей и работы скорой помощи в труднодоступных местах.
РоссияКамчаткаКамчатский крайВладимир СолодовВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
