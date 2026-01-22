Рейтинг@Mail.ru
Каллас резко высказалась об отношениях с США из-за Гренландии
22:53 22.01.2026 (обновлено: 23:25 22.01.2026)
Каллас резко высказалась об отношениях с США из-за Гренландии
Каллас резко высказалась об отношениях с США из-за Гренландии

Каллас заявила, что по трансатлантическим отношениям был нанесен сильный удар

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что отношениям с Вашингтоном был нанесен ощутимый удар из-за угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран, однако ЕС будет продолжаться стремиться к их улучшению, ее слова передает издание Euronews.
"Трансатлантические отношения действительно получили сильный удар на этой неделе. Но в этом году мы уже поняли, что эти отношения уже не такие, какими были раньше. ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим", — сказала Каллас.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Кошта рассказал, как ЕС ответит на пошлины Трампа из-за Гренландии
17 января, 22:43
Она также отметила, что Евросоюз должен продемонстрировать главе Белого дома "силу и готовность защищать свои интересы". По мнению главы Каллас, Европа должна послать такой сигнал и своим союзникам и противникам.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Однако в среду американский лидер отменил свое решение, написав об этом в соцсети Truth Social.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки
18 января, 00:51
 
В миреСШАВашингтон (штат)ГренландияКайя КалласДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
