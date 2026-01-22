https://ria.ru/20260122/kakhovka-2069516702.html
ВСУ атаковали Каховку в Херсонской области
ВСУ атаковали Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 22.01.2026
ВСУ атаковали Каховку в Херсонской области
Украинские войска атаковали город Каховка в Херсонской области, ранены три человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:18:00+03:00
2026-01-22T11:18:00+03:00
2026-01-22T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016649066_0:334:638:693_1920x0_80_0_0_bdf326334e96d69bcdf5caf9933d3fd6.jpg
https://ria.ru/20260122/grayvoron-2069509180.html
каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016649066_0:336:638:815_1920x0_80_0_0_0c7e95e503db4e24f17bbc1423fa99cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо
ВСУ атаковали Каховку в Херсонской области
Три человека пострадали при атаке БПЛА на Каховку