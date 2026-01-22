Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Каховку в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 22.01.2026
ВСУ атаковали Каховку в Херсонской области
Украинские войска атаковали город Каховка в Херсонской области, ранены три человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
2026
Три человека пострадали при атаке БПЛА на Каховку

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Украинские войска атаковали город Каховка в Херсонской области, ранены три человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Каховке в результате атаки беспилотника пострадали супруги 1953 и 1954 годов рождения. Кроме того, удар по автомобилю привёл к ранению мужчины 1982 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, все пострадавшие госпитализированы.
Умер житель Грайворона, пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января
