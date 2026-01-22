Правительство создаст механизмы для поддержки электротранспорта

"Однако мест, где можно быстро зарядить свое авто, особенно на федеральных трассах, пока, к сожалению, немного. Чтобы изменить эту ситуацию мы создадим новый инструмент поддержки. Это специальные субсидии, они позволят корпорации ВЭБ.РФ выдавать льготные кредиты на строительство зарядных хабов и присоединение их к электрическим сетям", - добавил он.