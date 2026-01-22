https://ria.ru/20260122/kabmin-2069601088.html
Правительство создаст механизмы для поддержки электротранспорта
Правительство создаст механизмы для поддержки электротранспорта
2026-01-22T15:12:00+03:00
2026-01-22T16:53:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
россия
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство создаст механизмы для поддержки электротранспорта
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кабмин РФ создаст специальные механизмы для поддержки электротранспорта, которые позволят выдавать средства на строительство зарядных хабов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство активно стимулирует развитие транспортной инфраструктуры на территории нашей страны. В равной степени это касается и строительства дорог и формирования сети электрозаправочных станций. В сфере автопрома сейчас расширяется сегмент электромобилей, идут не только поставки из-за рубежа, но и наращивается, что очень важно, наше внутреннее производство", - сказал он в ходе заседания правительства РФ
"Однако мест, где можно быстро зарядить свое авто, особенно на федеральных трассах, пока, к сожалению, немного. Чтобы изменить эту ситуацию мы создадим новый инструмент поддержки. Это специальные субсидии, они позволят корпорации ВЭБ.РФ выдавать льготные кредиты на строительство зарядных хабов и присоединение их к электрическим сетям", - добавил он.
В текущем году из федерального бюджета будет направлено 150 миллионов рублей на эти цели, сказал Мишустин
.