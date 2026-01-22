Рейтинг@Mail.ru
22.01.2026

Израиль не выполнил первый этап сделки, заявил палестинский министр
19:22 22.01.2026
Израиль не выполнил первый этап сделки, заявил палестинский министр
Израиль не выполнил первый этап сделки, заявил палестинский министр - РИА Новости, 22.01.2026
Израиль не выполнил первый этап сделки, заявил палестинский министр
Израиль не выполнил условия первого этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа, сохранив свое военное присутствия на 60% вновь занятых палестинских... РИА Новости, 22.01.2026
Израиль не выполнил первый этап сделки, заявил палестинский министр

Палестинский министр Ассаф: Израиль не вывел войска из более 60% Газы

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Израиль не выполнил условия первого этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа, сохранив свое военное присутствия на 60% вновь занятых палестинских территорий, заявил РИА Новости министр по вопросам официальных СМИ Палестины Ахмед Ассаф.
"К сожалению, мы перешли ко второй фазе до того, как Израиль вывел войска из сектора Газа. Президент Абу Мазен (глава Палестины Махмуд Аббас - ред.) занял четкую позицию: Израиль должен уйти со всех территорий, которые он вновь оккупировал в секторе Газа", - сказал Ассаф.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По словам министра, израильская армия после 7 октября 2023 года напрямую контролирует более 60% территории сектора, что является противоправным. "Даже план президента (США Дональда) Трампа, описывавший вторую фазу, предусматривал, что первая фаза включает вывод оккупационных израильских войск с территорий, оккупированных в секторе Газа", - добавил он.
Ассаф призвал страны-гаранты соглашения по Газе и посредников обязать Израиль соблюдать соглашение, которое он же приветствовал. Политик добавил, что частью этого соглашения был вывод войск со всех оккупированных территорий Газы, открытие КПП Рафах и обеспечение достаточного объема и механизмов поставки помощи. "Все это входило в первую фазу, и, к сожалению, Израиль эти условия не выполнил", - подчеркнул министр.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября 2025 года, после того как стороны при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. Кроме того, Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по Газе, приглашение в который получили лидеры различных государств, в том числе президент России Владимир Путин.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Израиле конфликт в Газе назовут "Войной за возрождение"
19 октября 2025, 13:26
 
