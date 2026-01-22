Израиль не выполнил первый этап сделки, заявил палестинский министр

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Израиль не выполнил условия первого этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа, сохранив свое военное присутствия на 60% вновь занятых палестинских территорий, заявил РИА Новости министр по вопросам официальных СМИ Палестины Ахмед Ассаф.