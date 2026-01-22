АСВ предъявило к Тимуру Иванову требование почти на четыре миллиарда рублей

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося банка "Интеркоммерц", в деле о банкротстве осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова предъявило к нему требование в размере более 3,9 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявление "об установлении размера требований кредиторов" поступило в суд 13 января, к рассмотрению оно еще не назначено.

Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту.

В настоящее время к Иванову предъявлено еще одно требование ПСБ - на сумму около 3,9 миллиона рублей, а также требование ФНС России , размер которого пока не указан.

Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме. Приговор по этому делу стал основанием для обращения АСВ с требованием к Иванову в деле о банкротстве.