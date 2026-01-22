Рейтинг@Mail.ru
АСВ предъявило к Тимуру Иванову требование почти на четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ivanov-2069530026.html
АСВ предъявило к Тимуру Иванову требование почти на четыре миллиарда рублей
АСВ предъявило к Тимуру Иванову требование почти на четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 22.01.2026
АСВ предъявило к Тимуру Иванову требование почти на четыре миллиарда рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося банка "Интеркоммерц", в деле о банкротстве осужденного бывшего замминистра... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:52:00+03:00
2026-01-22T11:52:00+03:00
происшествия
москва
россия
тимур иванов
агентство по страхованию вкладов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006924777_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_9727de6deba4ff4c056cb18749a40623.jpg
https://ria.ru/20260120/sizo-2069038876.html
https://ria.ru/20251213/ivanov-2061876195.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006924777_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_dec0ac65f7d2b6993b911f667b4e0f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, тимур иванов, агентство по страхованию вкладов, федеральная налоговая служба (фнс россии), московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов, Агентство по страхованию вкладов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Московский городской суд
АСВ предъявило к Тимуру Иванову требование почти на четыре миллиарда рублей

АСВ предъявило к Тимуру Иванову требование на 3,9 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося банка "Интеркоммерц", в деле о банкротстве осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова предъявило к нему требование в размере более 3,9 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление "об установлении размера требований кредиторов" поступило в суд 13 января, к рассмотрению оно еще не назначено.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Адвокат Тимура Иванова рассказал, как он отметил Новый год
20 января, 14:21
Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту.
В настоящее время к Иванову предъявлено еще одно требование ПСБ - на сумму около 3,9 миллиона рублей, а также требование ФНС России, размер которого пока не указан.
Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме. Приговор по этому делу стал основанием для обращения АСВ с требованием к Иванову в деле о банкротстве.
Одним из эпизодов дела, сообщало ранее следствие, стало хищение у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года – более 3,9 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице АСВ был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с Иванова и еще одного фигуранта дела более 3,9 миллиарда рублей в пользу АСВ.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний
13 декабря 2025, 19:28
 
ПроисшествияМоскваРоссияТимур ИвановАгентство по страхованию вкладовФедеральная налоговая служба (ФНС России)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала