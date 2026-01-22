АСВ предъявило к Тимуру Иванову требование почти на четыре миллиарда рублей

https://ria.ru/20260122/ivanov-2069530026.html
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося банка "Интеркоммерц", в деле о банкротстве осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова предъявило к нему требование в размере более 3,9 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление "об установлении размера требований кредиторов" поступило в суд 13 января, к рассмотрению оно еще не назначено.
Арбитражный суд Москвы
в ноябре по заявлению банка ПСБ признал Иванова
банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту.
В настоящее время к Иванову предъявлено еще одно требование ПСБ - на сумму около 3,9 миллиона рублей, а также требование ФНС России
, размер которого пока не указан.
Мосгорсуд
в июле прошлого года приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме. Приговор по этому делу стал основанием для обращения АСВ
с требованием к Иванову в деле о банкротстве.
Одним из эпизодов дела, сообщало ранее следствие, стало хищение у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года – более 3,9 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице АСВ был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с Иванова и еще одного фигуранта дела более 3,9 миллиарда рублей в пользу АСВ.