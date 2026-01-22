Рейтинг@Mail.ru
Зеленский устроил истерику перед лидерами ЕС после переговоров с Трампом - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 22.01.2026 (обновлено: 19:11 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/isterika-2069653547.html
Зеленский устроил истерику перед лидерами ЕС после переговоров с Трампом
Зеленский устроил истерику перед лидерами ЕС после переговоров с Трампом - РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский устроил истерику перед лидерами ЕС после переговоров с Трампом
Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе заявил, что Европа не знает, как себя защитить и что делать с ситуацией вокруг РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:33:00+03:00
2026-01-22T19:11:00+03:00
в мире
давос
сша
европа
дональд трамп
владимир зеленский
страна.ua
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069648157_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_c6e5b087f3a3b2f591ac33c8f2373adc.jpg
https://ria.ru/20260122/foto-2069619825.html
https://ria.ru/20260122/vstrecha-2069640924.html
давос
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069648157_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_1f2c77367e2fcbfb5d4a34069b373e2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, страна.ua, евросоюз, мирный план сша по украине, politico
В мире, Давос, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Страна.ua, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Politico
Зеленский устроил истерику перед лидерами ЕС после переговоров с Трампом

Зеленский заявил, что Европа не знает, как себя защищать

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе заявил, что Европа не знает, как себя защитить и что делать с ситуацией вокруг Гренландии, его слова передает издание "Страна.ua".
"В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год — и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова", — заявил он.
Фото, опубликованное в Telegram-канале Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Героическое" фото Зеленского разозлило простых украинцев
Вчера, 17:07
Зеленский добавил, что многие лидеры в Европе не понимают, что делать с ситуацией вокруг Гренландии, поэтому ждут, что США "перегорят".
Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог добиться места в графике Трампа в Давосе для проведения двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, президент Соединенных Штатов анонсировал встречу с главой киевского режима.
Переговоры прошли в Давосе в четверг, они длились менее часа. При этом Трамп назвал встречу с Зеленским хорошей, добавив, что обсуждение мирного процесса продолжается.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Встреча Трампа с Зеленским продлилась менее часа
Вчера, 16:49
 
В миреДавосСШАЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтрана.uaЕвросоюзМирный план США по УкраинеPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала