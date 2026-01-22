"Документы на руках": в США выдвинули неожиданные требования к России

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американский инвестфонд Noble Capital решил взыскать с России пару сотен миллиардов долларов — по облигациям Российской империи 1916 года. Царские долги предложили гасить за счет замороженных активов. Что скрывается за этим требованием — в материале РИА Новости.

Отдайте деньги

Иск подали на 225,8 миллиарда долларов. Ответчики — Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и ЦБ.

Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 миллионов долларов с купоном 5,5 процента. По версии истца, Российская Федерация как правопреемник СССР унаследовала долги, которые с учетом процентов оцениваются в 225 миллиардов.

Москва уже потребовала отозвать иск, сообщили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле российские интересы. Иначе последует ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США "Об иммунитете иностранных государств".

Как пояснили юристы, царские облигации аннулировали еще в 1918-м.

"Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Их давно отправили в мусорную корзину истории", — подчеркнули в Marks & Sokolov.

Сомнительные аргументы

Noble Capital руководствуется следующим: царский долг не был погашен, а Российская Федерация как государство-продолжатель несет ответственность по обязательствам.

« "Такая аргументация опирается на доктрину непрерывности государства, однако ее применение в данном случае спорно. Международная практика не признает автоматического сохранения долговых обязательств после революционной смены режима, тем более когда долг был официально аннулирован", — говорит Андрей Гусев, старший партнер АБ Nordic Star.

Российская Федерация — правопреемник СССР, но не Российской империи, что закреплено в Конституции, указывает Денис Крауялис из Адвокатской палаты Москвы, эксперт в области разрешения судебных споров, специалист по международному праву.

Тестируют границы

В то же время крупный пул заблокированных российских резервов на Западе — это заманчивый объект для взыскания. Истцы пытаются создать частноправовой прецедент.

« Как отмечает Крауялис, инвестфонд надеется протестировать границы иммунитета и получить альтернативу прямой политической конфискации.

Также, по его мнению, данный иск можно рассматривать как элемент политико-правового давления — чтобы усложнить любые переговоры об активах или повлиять на позицию России.

Шансы низкие

Шансы на взыскание минимальны — даже если суд формально примет дело к рассмотрению. Ключевое препятствие — закон США о суверенных иммунитетах иностранных государств (FSIA).

« "Отдельный вопрос — замороженные средства. Активы Центрального банка и иные суверенные резервы, как правило, обладают усиленной защитой от взыскания и не могут использоваться для автоматического зачета по частным искам", — подчеркивает Гусев.

Адвокат Крауялис обращает внимание и на другие нюансы.

« Во-первых, непропорциональная сумма, многократно (примерно в 45 раз) превышающая замороженное непосредственно в США (всего около пяти миллиардов). Во-вторых, процессуальные преграды: требование от отзыве иска и готовность подать ходатайство о его оставлении без рассмотрения.