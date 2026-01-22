https://ria.ru/20260122/isk-2069402991.html
"Документы на руках": в США выдвинули неожиданные требования к России
"Документы на руках": в США выдвинули неожиданные требования к России - РИА Новости, 22.01.2026
"Документы на руках": в США выдвинули неожиданные требования к России
Американский инвестфонд Noble Capital решил взыскать с России пару сотен миллиардов долларов — по облигациям Российской империи 1916 года. Царские долги... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T08:00:00+03:00
2026-01-22T08:00:00+03:00
2026-01-22T09:33:00+03:00
"Документы на руках": в США выдвинули неожиданные требования к России
Крауялис: в США вспомнили про царские долги неслучайно
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американский инвестфонд Noble Capital решил взыскать с России пару сотен миллиардов долларов — по облигациям Российской империи 1916 года. Царские долги предложили гасить за счет замороженных активов. Что скрывается за этим требованием — в материале РИА Новости.
Иск подали на 225,8 миллиарда долларов. Ответчики — Россия, Фонд национального благосостояния, Минфин и ЦБ.
Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 миллионов долларов с купоном 5,5 процента. По версии истца, Российская Федерация как правопреемник СССР унаследовала долги, которые с учетом процентов оцениваются в 225 миллиардов.
Москва уже потребовала отозвать иск, сообщили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле российские интересы. Иначе последует ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США "Об иммунитете иностранных государств".
Как пояснили юристы, царские облигации аннулировали еще в 1918-м.
"Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Их давно отправили в мусорную корзину истории", — подчеркнули в Marks & Sokolov.
Noble Capital руководствуется следующим: царский долг не был погашен, а Российская Федерация как государство-продолжатель несет ответственность по обязательствам.
«
"Такая аргументация опирается на доктрину непрерывности государства, однако ее применение в данном случае спорно. Международная практика не признает автоматического сохранения долговых обязательств после революционной смены режима, тем более когда долг был официально аннулирован", — говорит Андрей Гусев, старший партнер АБ Nordic Star.
Российская Федерация — правопреемник СССР, но не Российской империи, что закреплено в Конституции, указывает Денис Крауялис из Адвокатской палаты Москвы, эксперт в области разрешения судебных споров, специалист по международному праву.
В то же время крупный пул заблокированных российских резервов на Западе — это заманчивый объект для взыскания. Истцы пытаются создать частноправовой прецедент.
«
Как отмечает Крауялис, инвестфонд надеется протестировать границы иммунитета и получить альтернативу прямой политической конфискации.
Также, по его мнению, данный иск можно рассматривать как элемент политико-правового давления — чтобы усложнить любые переговоры об активах или повлиять на позицию России.
Шансы на взыскание минимальны — даже если суд формально примет дело к рассмотрению. Ключевое препятствие — закон США о суверенных иммунитетах иностранных государств (FSIA).
«
"Отдельный вопрос — замороженные средства. Активы Центрального банка и иные суверенные резервы, как правило, обладают усиленной защитой от взыскания и не могут использоваться для автоматического зачета по частным искам", — подчеркивает Гусев.
Адвокат Крауялис обращает внимание и на другие нюансы.
«
Во-первых, непропорциональная сумма, многократно (примерно в 45 раз) превышающая замороженное непосредственно в США (всего около пяти миллиардов). Во-вторых, процессуальные преграды: требование от отзыве иска и готовность подать ходатайство о его оставлении без рассмотрения.
Таким образом, заключают юристы, формируется дополнительный фон вокруг истории с замороженными активами. Скорее, это тактический маневр в развернувшейся правовой битве и попытка повлиять на политико-правовые дебаты, а не получить реальные деньги.