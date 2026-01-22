Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал возможное перекрытие Ормузского пролива Ираном - РИА Новости, 22.01.2026
01:01 22.01.2026
Эксперт прокомментировал возможное перекрытие Ормузского пролива Ираном
Эксперт прокомментировал возможное перекрытие Ормузского пролива Ираном - РИА Новости, 22.01.2026
Эксперт прокомментировал возможное перекрытие Ормузского пролива Ираном
Возможное перекрытие Ормузского пролива Ираном в случае конфликта с США мало повлияет на ситуацию в Америке, но может стать самоубийственным решением для самого
2026-01-22T01:01:00+03:00
2026-01-22T01:01:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
персидский залив
нато
международное энергетическое агентство
иран
ормузский пролив
персидский залив
в мире, иран, ормузский пролив, персидский залив, нато, международное энергетическое агентство
В мире, Иран, Ормузский пролив, Персидский залив, НАТО, Международное энергетическое агентство
Эксперт прокомментировал возможное перекрытие Ормузского пролива Ираном

Бакир: перекрытие Ормузского пролива станет самоубийством для Ирана

ДОХА, 22 янв - РИА Новости. Возможное перекрытие Ормузского пролива Ираном в случае конфликта с США мало повлияет на ситуацию в Америке, но может стать самоубийственным решением для самого Ирана, а также для стран Персидского залива, считает профессор по международным делам, безопасности и обороне университета Катара Али Бакир.
"Более 90% углеводородов из стран Персидского залива, которые идут на экспорт через Ормузский пролив, поступают в страны Азии. В 2018 году США сами стали нефтепроизводителями, а после захвата нефтяных богатств Венесуэлы у них появились дополнительные запасы углеводородов. Однако это решение может быть самоубийственно для экономики самого Ирана, также плохая ситуация может сложиться для арабских государств Персидского залива, особенно Катара и Кувейта", - сказал Бакир на конференции по морской безопасности на Ближнем Востоке в рамках выставки ВМС Dimdex в Катаре.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считают в Турции
13 января, 13:38
По его словам, в связи с нестабильной ситуацией в регионе аравийские монархии давно стали рассматривать варианты для сохранения экспорта углеводородов в случае напряженной ситуации вокруг Ормузского пролива. В частности, Катар предлагал Турции и Пакистану построить хранилища для сжиженного природного газа, чтобы возместить экспорт в такой ситуации. "Для Ирана решение о закрытии пролива невыгодно еще тем, что тогда даже те, кто его поддерживают в регионе, станут выступать против него", - добавил профессор.
Другой участник конференции, глава программы сотрудничества Катара и НАТО Рамзан ан-Наими согласился, что перекрытие Ормузского пролива Ираном может стать катастрофой для стран Персидского залива. "Перекрытие Ормузского пролива станет кошмаром и для региона, и для всего мира, так как пострадают все, а не только производители углеводородов из аравийских монархий, поэтому страны Персидского залива стремятся избежать такого сценария", - сказал он.
После обострения конфликта Ирана и Израиля исламская республика неоднократно угрожала перекрыть Ормузский пролив - важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через этот пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, были предназначены азиатским государствам, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Иран не будет втягиваться в войну, заявил Хаменеи
17 января, 14:39
 
В миреИранОрмузский проливПерсидский заливНАТОМеждународное энергетическое агентство
 
 
