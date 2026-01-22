В ГД предложили проверить состояние спортивного инвентаря во всех школах

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил в срочном порядке организовать по всей России внеплановую техническую проверку состояния всего спортивного инвентаря во всех школах.

Прокуратура начала проверку после появления информации о падении в пермской школе шведской стенки вместе с занимавшимся на ней учеником, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в гимназии №9 в пермских Березниках на уроке физкультуры шведская стенка рухнула вместе с занимавшимся на ней школьником. При этом ребенок якобы стукнулся головой.

"Готовлю официальный депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с требованием в срочном порядке организовать по всей стране внеплановую техническую проверку состояния всего спортивного инвентаря и оборудования (шведские стенки, брусья, крепления, маты) во всех общеобразовательных учреждениях и спортивных школах", - сказал Свищев РИА Новости.

Он отметил, что также настаивает на публикации результатов проверки в открытом доступе.

Также депутат рассказал, что нужно обратиться в Генпрокуратуру с требованием дать правовую оценку произошедшему в Перми как факту системной халатности, выйти за рамки местной проверки и возбудить уголовное дело по факту создания угрозы жизни и здоровью детей. Свищев считает необходимым привлечь к ответственности всех виновных, от руководства школы до чиновников, ответственных за финансирование и контроль за состоянием материально-технической базы.

"В ближайшее время с коллегами по фракции ЛДПР обсудим ужесточение ответственности за халатное отношение. Необходимо ужесточить федеральные требования к обязательному регулярному техническому осмотру, сертификации и эксплуатации спортивного оборудования в учреждениях для детей и молодёжи. Нам нужен жёсткий, неукоснительный регламент, а не привычная всем надежда "на авось", - добавил он.

По мнению парламентария, шведская стенка падает на ребёнка не из-за несчастного случая, а из-за многолетней халатности, и данный инцидент - тревожный сигнал для всей страны, демонстрирующий, что забота о безопасности детей на местах зачастую носит декларативный характер.