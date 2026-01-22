Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили проверить состояние спортивного инвентаря во всех школах
17:46 22.01.2026
В ГД предложили проверить состояние спортивного инвентаря во всех школах
В ГД предложили проверить состояние спортивного инвентаря во всех школах
Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил в срочном порядке организовать по всей России внеплановую техническую... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
пермь
дмитрий свищев
генеральная прокуратура рф
лдпр
пермь
происшествия, пермь, дмитрий свищев, генеральная прокуратура рф, лдпр
Происшествия, Пермь, Дмитрий Свищев, Генеральная прокуратура РФ, ЛДПР
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил в срочном порядке организовать по всей России внеплановую техническую проверку состояния всего спортивного инвентаря во всех школах.
Прокуратура начала проверку после появления информации о падении в пермской школе шведской стенки вместе с занимавшимся на ней учеником, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в гимназии №9 в пермских Березниках на уроке физкультуры шведская стенка рухнула вместе с занимавшимся на ней школьником. При этом ребенок якобы стукнулся головой.
"Готовлю официальный депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с требованием в срочном порядке организовать по всей стране внеплановую техническую проверку состояния всего спортивного инвентаря и оборудования (шведские стенки, брусья, крепления, маты) во всех общеобразовательных учреждениях и спортивных школах", - сказал Свищев РИА Новости.
Он отметил, что также настаивает на публикации результатов проверки в открытом доступе.
Также депутат рассказал, что нужно обратиться в Генпрокуратуру с требованием дать правовую оценку произошедшему в Перми как факту системной халатности, выйти за рамки местной проверки и возбудить уголовное дело по факту создания угрозы жизни и здоровью детей. Свищев считает необходимым привлечь к ответственности всех виновных, от руководства школы до чиновников, ответственных за финансирование и контроль за состоянием материально-технической базы.
"В ближайшее время с коллегами по фракции ЛДПР обсудим ужесточение ответственности за халатное отношение. Необходимо ужесточить федеральные требования к обязательному регулярному техническому осмотру, сертификации и эксплуатации спортивного оборудования в учреждениях для детей и молодёжи. Нам нужен жёсткий, неукоснительный регламент, а не привычная всем надежда "на авось", - добавил он.
По мнению парламентария, шведская стенка падает на ребёнка не из-за несчастного случая, а из-за многолетней халатности, и данный инцидент - тревожный сигнал для всей страны, демонстрирующий, что забота о безопасности детей на местах зачастую носит декларативный характер.
"Это значит, что в угоду сомнительной экономии была поставлена под угрозу жизнь школьника. Поход в школу не должен превращаться в русскую рулетку, где жизнь ребёнка зависит от халатности… Моя задача - добиться, чтобы слова "урок физкультуры" вызывали у детей и родителей только положительные эмоции, а не страх. Работа уже начата", - подытожил Свищев.
Происшествия Пермь Дмитрий Свищев Генеральная прокуратура РФ ЛДПР
 
 
