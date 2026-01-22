В Индии усилили меры безопасности из-за угрозы терактов, сообщают СМИ

По данным источников, злоумышленники вооружены взрывчаткой. В частности, власти Индии решили усилить охрану вдоль индийско-бангладешской границы и установить строгий контроль за всеми гражданами Бангладеш в стране.

Источники в разведке также сообщили, что сепаратистская группа "Сикхи за справедливость" также планирует несколько терактов в Индии в День республики.