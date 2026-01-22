В Индии усилили меры безопасности из-за угрозы терактов, сообщают СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв - РИА Новости. Власти Индии вводят усиленные меры безопасности по всей стране в связи с появлением информации об угрозе терактов в День республики, который отмечается в стране 26 января, сообщил телеканал India TV со ссылкой на источники.
"Поддерживаемые Пакистаном террористы планируют совершить теракты в Индии, в частности, в Дели, 26 января, сообщили источники. Спецслужбы выпустили предупреждение на этот счет. Они заявили, что террористы планируют проникнуть в Индию через Бангладеш с целью проведения терактов в столице страны", - сообщил телеканал.
По данным источников, злоумышленники вооружены взрывчаткой. В частности, власти Индии решили усилить охрану вдоль индийско-бангладешской границы и установить строгий контроль за всеми гражданами Бангладеш в стране.
Источники в разведке также сообщили, что сепаратистская группа "Сикхи за справедливость" также планирует несколько терактов в Индии в День республики.
Индия 26 января будет отмечать День Республики. Кульминацией торжеств станет военный парад, который пройдет на проспекте Картавья-патх в Нью-Дели.
