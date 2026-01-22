Ильичевск на юго-западе Украины остался без света и теплоснабжения

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Город Ильичевск в Одесской области на юго-западе Украины лишился электричества и теплоснабжения, заявил мэр Василий Гуляев.

По словам мэра, местные власти готовятся запустить котельную в аварийном режиме, используя генераторы. Воду будут подавать по графикам. Точных деталей об интервалах подачи воды мэр не привел.