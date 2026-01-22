Рейтинг@Mail.ru
15:17 22.01.2026
Ильичевск на юго-западе Украины остался без света и теплоснабжения
Город Ильичевск в Одесской области на юго-западе Украины лишился электричества и теплоснабжения, заявил мэр Василий Гуляев. РИА Новости, 22.01.2026
Ильичевск на юго-западе Украины остался без света и теплоснабжения

Гуляев: Ильичевск в Одесской области остался без света и теплоснабжения

© РИА Новости / Марина Лысцева
Лампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Город Ильичевск в Одесской области на юго-западе Украины лишился электричества и теплоснабжения, заявил мэр Василий Гуляев.
"Ситуация тяжелая. В городе нет света, котельная не работает", - заявил мэр Ильичевска в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
По словам мэра, местные власти готовятся запустить котельную в аварийном режиме, используя генераторы. Воду будут подавать по графикам. Точных деталей об интервалах подачи воды мэр не привел.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На Украине разразился скандал из-за песни про блэкаут
20 января, 18:51
20 января, 18:51
 
