Ильичевск на юго-западе Украины остался без света и теплоснабжения
Ильичевск на юго-западе Украины остался без света и теплоснабжения - РИА Новости, 22.01.2026
Ильичевск на юго-западе Украины остался без света и теплоснабжения
Город Ильичевск в Одесской области на юго-западе Украины лишился электричества и теплоснабжения, заявил мэр Василий Гуляев. РИА Новости, 22.01.2026
Гуляев: Ильичевск в Одесской области остался без света и теплоснабжения