В РПЦ назвали расчеловечивание госуправления через ИИ вызовом для верующих

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Расчеловечивание" государственного управления, попадающего под влияние искусственного интеллекта, - это вызов для верующих, считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Развитие новых технологий в сфере искусственного интеллекта, как очевидно, оказывает трансформирующее воздействие на государство и общество... Дегуманизация государственного управления является значительным вызовом для верующих людей. Потому что мы, - я думаю, это верно и в отношении представителей других традиционных религий, – всегда исходили из того, что человек управляет человеком. Когда же мы переходим в модель управления, когда делами общества управляет технология обезличенная – для нас это, как мне кажется, является предметом богословской оценки", – сказал Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Соглашения о создании консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта подпишут 26 января в рамках международных Рождественских образовательных чтений, рассказал ранее секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Российской православной церкви протоиерей Александр Абрамов.