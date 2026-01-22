В РПЦ назвали расчеловечивание госуправления через ИИ вызовом для верующих

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Расчеловечивание" государственного управления, попадающего под влияние искусственного интеллекта, - это вызов для верующих, считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.