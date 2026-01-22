Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ назвали расчеловечивание госуправления через ИИ вызовом для верующих - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:45 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ii-2069704422.html
В РПЦ назвали расчеловечивание госуправления через ИИ вызовом для верующих
В РПЦ назвали расчеловечивание госуправления через ИИ вызовом для верующих - РИА Новости, 22.01.2026
В РПЦ назвали расчеловечивание госуправления через ИИ вызовом для верующих
"Расчеловечивание" государственного управления, попадающего под влияние искусственного интеллекта, - это вызов для верующих, считает заместитель председателя... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:45:00+03:00
2026-01-22T21:45:00+03:00
религия
вахтанг кипшидзе
александр абрамов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912959652_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_1cbb805e0bae8e24db5c145e9a678420.jpg
https://ria.ru/20260122/ii-2069669578.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912959652_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_3197de94e8d0ccba5c4c61f5f77705f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вахтанг кипшидзе, александр абрамов
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Александр Абрамов
В РПЦ назвали расчеловечивание госуправления через ИИ вызовом для верующих

В РПЦ назвали расчеловечивание госуправления при помощи ИИ вызовом для верующих

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Расчеловечивание" государственного управления, попадающего под влияние искусственного интеллекта, - это вызов для верующих, считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Развитие новых технологий в сфере искусственного интеллекта, как очевидно, оказывает трансформирующее воздействие на государство и общество... Дегуманизация государственного управления является значительным вызовом для верующих людей. Потому что мы, - я думаю, это верно и в отношении представителей других традиционных религий, – всегда исходили из того, что человек управляет человеком. Когда же мы переходим в модель управления, когда делами общества управляет технология обезличенная – для нас это, как мне кажется, является предметом богословской оценки", – сказал Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Соглашения о создании консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта подпишут 26 января в рамках международных Рождественских образовательных чтений, рассказал ранее секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Российской православной церкви протоиерей Александр Абрамов.
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Муфтий предостерег от создания двойников умерших близких с помощью ИИ
Вчера, 18:32
 
РелигияВахтанг КипшидзеАлександр Абрамов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала