https://ria.ru/20260122/ii-2069669578.html
Муфтий предостерег от создания двойников умерших близких с помощью ИИ
Муфтий предостерег от создания двойников умерших близких с помощью ИИ - РИА Новости, 22.01.2026
Муфтий предостерег от создания двойников умерших близких с помощью ИИ
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты России муфтий Альбир Крганов предостерег от создания двойников своих умерших... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:32:00+03:00
2026-01-22T18:32:00+03:00
2026-01-22T21:45:00+03:00
религия
россия
альбир крганов
александр абрамов
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997481036_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_8f07937fe137df8c886ecce41b640715.jpg
https://ria.ru/20260122/ii-2069651875.html
https://ria.ru/20260120/islam-2069185709.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997481036_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_2c1ae796d56bd425a9eb35df4c0de5d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, альбир крганов, александр абрамов, русская православная церковь
Религия, Россия, Альбир Крганов, Александр Абрамов, Русская православная церковь
Муфтий предостерег от создания двойников умерших близких с помощью ИИ
Муфтий Крганов предостерег от создания двойников умерших близких с помощью ИИ
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты России муфтий Альбир Крганов предостерег от создания двойников своих умерших родственников с помощью искусственного интеллекта для общения с ними.
"Люди будут заказывать себе домой роботов с образом лиц своих умерших родителей, дедушек, бабушек, которые тем же голосом будут у них дома общаться. <…> Мы, религиозные организации, не преследуем каких-то интересов экономических, нам важно, чтобы про душу никто не забыл. И не надо строить эйфорию, что сейчас искусственный интеллект все нам сделает", — сказал муфтий на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Пресс-конференция "Этика в сфере искусственного интеллекта" состоялась в четверг.
Ранее секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ
) протоиерей Александр Абрамов
сообщил, что 26 января в рамках XXХIV Международных Рождественских образовательных чтений состоится подписание соглашения о создании Консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта.