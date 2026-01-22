Рейтинг@Mail.ru
18:32 22.01.2026 (обновлено: 21:45 22.01.2026)
Муфтий предостерег от создания двойников умерших близких с помощью ИИ

Муфтий Крганов предостерег от создания двойников умерших близких с помощью ИИ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты России муфтий Альбир Крганов предостерег от создания двойников своих умерших родственников с помощью искусственного интеллекта для общения с ними.
"Люди будут заказывать себе домой роботов с образом лиц своих умерших родителей, дедушек, бабушек, которые тем же голосом будут у них дома общаться. <…> Мы, религиозные организации, не преследуем каких-то интересов экономических, нам важно, чтобы про душу никто не забыл. И не надо строить эйфорию, что сейчас искусственный интеллект все нам сделает", — сказал муфтий на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Казанско-Преображенская церковь в Тутаеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"ИИ-батюшка" может дать безответственные советы, заявил священник
Вчера, 17:29
Пресс-конференция "Этика в сфере искусственного интеллекта" состоялась в четверг.
Ранее секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Александр Абрамов сообщил, что 26 января в рамках XXХIV Международных Рождественских образовательных чтений состоится подписание соглашения о создании Консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта.
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Муфтий Москвы рассказал, в кого могут вселиться джинны
20 января, 23:57
 
РелигияРоссияАльбир КргановАлександр АбрамовРусская православная церковь
 
 
