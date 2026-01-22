Муфтий предостерег от создания двойников умерших близких с помощью ИИ

"Люди будут заказывать себе домой роботов с образом лиц своих умерших родителей, дедушек, бабушек, которые тем же голосом будут у них дома общаться. <…> Мы, религиозные организации, не преследуем каких-то интересов экономических, нам важно, чтобы про душу никто не забыл. И не надо строить эйфорию, что сейчас искусственный интеллект все нам сделает", — сказал муфтий на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".