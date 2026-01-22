https://ria.ru/20260122/ii-2069662205.html
Консультативный совет по этике в ИИ оценит похожие на иконы изображения
2026-01-22T18:05:00+03:00
2026-01-22T18:05:00+03:00
2026-01-22T18:05:00+03:00
религия
александр абрамов
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Консультативный совет по этике в сфере искусственного интеллекта оценит, этично ли использовать ИИ для создания изображений, похожих на иконы, рассказал в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" руководитель национальной комиссии по этике ИИ Андрей Незнамов.
Подписание соглашения о создании консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта состоится 26 января в рамках международных Рождественских образовательных чтений, рассказал ранее секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Российской православной церкви протоиерей Александр Абрамов
.
"К нам, например, поступило обращение по поводу того, что с помощью технологии генеративного искусственного интеллекта, можно создавать изображения в стиле иконописи. Это этично или нет? Цель совета - чтобы это был максимально общий взгляд. Такого рода вопросы, то есть прямо точечные жалобы, мы, надеюсь, тоже будем рассматривать", - сказал Незнамов.
Он отметил, что национальная комиссия по этике в сфере ИИ – это квинтэссенция общественного диалога. В комиссию входят разработчики, эксперты, представители университетов и общественных организаций, но долгое время отсутствовал правильный диалог с представителями традиционных религий.
"Мы констатируем необходимость создания совета, где мы будем вести диалог. Это системная и постоянная работа, и мы это фиксируем. Мы будем вместе обсуждать, какие существуют сложные вопросы, связанные с внедрением искусственного интеллекта, которые затрагивают традиционные религиозные объединения", - подчеркнул Незнамов.