Рейтинг@Mail.ru
Консультативный совет по этике в ИИ оценит похожие на иконы изображения - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:05 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ii-2069662205.html
Консультативный совет по этике в ИИ оценит похожие на иконы изображения
Консультативный совет по этике в ИИ оценит похожие на иконы изображения - РИА Новости, 22.01.2026
Консультативный совет по этике в ИИ оценит похожие на иконы изображения
Консультативный совет по этике в сфере искусственного интеллекта оценит, этично ли использовать ИИ для создания изображений, похожих на иконы, рассказал в... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:05:00+03:00
2026-01-22T18:05:00+03:00
религия
александр абрамов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029690535_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bf92c6a6eec701872e6774e631cda9fe.jpg
https://ria.ru/20260122/ii-2069651875.html
https://ria.ru/20260122/ii-2069604623.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029690535_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e307e344ff822d5265c759bf8ebeeedc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр абрамов
Религия, Александр Абрамов
Консультативный совет по этике в ИИ оценит похожие на иконы изображения

Консультативный совет по этике в ИИ оценит генерацию похожих на иконы картинок

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрезентация отреставрированной иконы "Страшный суд"
Презентация отреставрированной иконы Страшный суд - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Презентация отреставрированной иконы "Страшный суд". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Консультативный совет по этике в сфере искусственного интеллекта оценит, этично ли использовать ИИ для создания изображений, похожих на иконы, рассказал в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" руководитель национальной комиссии по этике ИИ Андрей Незнамов.
Подписание соглашения о создании консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта состоится 26 января в рамках международных Рождественских образовательных чтений, рассказал ранее секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Российской православной церкви протоиерей Александр Абрамов.
Казанско-Преображенская церковь в Тутаеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"ИИ-батюшка" может дать безответственные советы, заявил священник
Вчера, 17:29
"К нам, например, поступило обращение по поводу того, что с помощью технологии генеративного искусственного интеллекта, можно создавать изображения в стиле иконописи. Это этично или нет? Цель совета - чтобы это был максимально общий взгляд. Такого рода вопросы, то есть прямо точечные жалобы, мы, надеюсь, тоже будем рассматривать", - сказал Незнамов.
Он отметил, что национальная комиссия по этике в сфере ИИ – это квинтэссенция общественного диалога. В комиссию входят разработчики, эксперты, представители университетов и общественных организаций, но долгое время отсутствовал правильный диалог с представителями традиционных религий.
"Мы констатируем необходимость создания совета, где мы будем вести диалог. Это системная и постоянная работа, и мы это фиксируем. Мы будем вместе обсуждать, какие существуют сложные вопросы, связанные с внедрением искусственного интеллекта, которые затрагивают традиционные религиозные объединения", - подчеркнул Незнамов.
Плакат - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Протоиерей объяснил, есть ли этика у ИИ
Вчера, 15:19
 
РелигияАлександр Абрамов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала