Саакашвили из-за решетки угрожает властям Грузии переворотом

ТБИЛИСИ, 22 янв - РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе заседания суда по одному из дел, что смог бы за неделю свергнуть власти Грузии, если бы находился на свободе.

Тбилисский городской суд в четверг рассматривал дело о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года.

"Если бы я был на свободе и мог передвигаться, я бы завершил их за неделю", - заявил Саакашвили

Политик также добавил, что находится "в боевой форме" и готов вновь принять участие в устранении "серьезного кризиса в Грузии", намереваясь использовать свой опыт и связи.

Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года.