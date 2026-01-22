https://ria.ru/20260122/gruziya-2069696043.html
Саакашвили из-за решетки угрожает властям Грузии переворотом
Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе заседания суда по одному из дел, что смог бы за неделю свергнуть власти Грузии, РИА Новости, 22.01.2026
ТБИЛИСИ, 22 янв - РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе заседания суда по одному из дел, что смог бы за неделю свергнуть власти Грузии, если бы находился на свободе.
Тбилисский городской суд в четверг рассматривал дело о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года.
"Если бы я был на свободе и мог передвигаться, я бы завершил их за неделю", - заявил Саакашвили
Политик также добавил, что находится "в боевой форме" и готов вновь принять участие в устранении "серьезного кризиса в Грузии", намереваясь использовать свой опыт и связи.
Саакашвили в Грузии
обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года.
На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Кроме того, генпрокуратура Грузии 6 ноября заявила, что против Саакашвили возбуждено еще одно дело, по которому ему будет предъявлено обвинение по факту призыва к свержению власти.