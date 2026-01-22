https://ria.ru/20260122/grinkevich-2069657298.html
У НАТО пока нет плана миссии в Арктике, заявил генерал
НАТО пока не начала планировать операцию в Арктике по типу "Восточного стража" и "Балтийского часового", сообщил в четверг главнокомандующий объединенными... РИА Новости, 22.01.2026
У НАТО пока нет плана миссии в Арктике, заявил генерал
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. НАТО пока не начала планировать операцию в Арктике по типу "Восточного стража" и "Балтийского часового", сообщил в четверг главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе, генерал Алексус Гринкевич.
Страны-участницы НАТО
Балтийского региона в январе 2025 года объявили, что блок начинает миссию под названием "Балтийский часовой" по патрулированию Балтийского моря
и защите подводной инфраструктуры на фоне повреждений кабелей. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте
в октябре 2025 года объявил о запуске операции "Восточный страж", означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше
.
"Я начну с возможности миссии в Арктике
(по типу "Восточного стража" и "Балтийского часового" - ред.), назовем ли мы ее "Арктический часовой" или как-то по-другому. Мы пока ничего не планировали", - сказал главнокомандующий объединенными вооруженными силами блока в Европе
на пресс-конференции, трансляцию которой вел сайт альянса.
Гринкевич добавил, что он пока не получал поручений приступить к этому.
"Мы знаем об обсуждениях на эту тему, поэтому, конечно, мы думали о том, как бы мы это организовали, но никакое планирование пока не началось", - заключил генерал.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
15 января заявила, что Россия
обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Как она отметила, усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.