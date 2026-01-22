У НАТО пока нет плана миссии в Арктике, заявил генерал

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. НАТО пока не начала планировать операцию в Арктике по типу "Восточного стража" и "Балтийского часового", сообщил в четверг главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе, генерал Алексус Гринкевич.

Гринкевич добавил, что он пока не получал поручений приступить к этому.

"Мы знаем об обсуждениях на эту тему, поэтому, конечно, мы думали о том, как бы мы это организовали, но никакое планирование пока не началось", - заключил генерал.