Глава МИД Греции подтвердил, что страна не войдет в Совет мира - РИА Новости, 22.01.2026
03:02 22.01.2026
Глава МИД Греции подтвердил, что страна не войдет в Совет мира
Дарья Буймова
Афины.
Афины. . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Греция, вероятнее всего, не примет приглашение президента США Дональда Трампа участвовать в "Совете мира" по восстановлению и управлению сектором Газа, греческие власти займут позицию Евросоюза, сообщил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис.
Ранее греческая газета "Прото Тема" со ссылкой на источники сообщила, что Греция склоняется к отказу от участия в "Совете мира".
"На данный момент становится ясно, что позиция Европейского союза будет почти единодушной - не присоединяться к "Совету мира" на этом этапе. Если в Европейском союзе такая единодушная позиция, то очевидно, что Греция примет аналогичное решение", - сказал Герапетритис в интервью телеканалу Action24.
Министр сказал, что организация имеет специфические правовые особенности, которые требуют серьезного изучения. Он объяснил, что существует резолюция Совета Безопасности ООН №2803 по урегулированию в секторе Газа, за которую Греция проголосовала.
"Предложение, которое поступило к нам... касается не только Газы, но и конфликтов в целом, а также носит постоянный характер. Поэтому между резолюцией и "Советом мира" существует достаточная дистанция. По этой причине серьезные сомнения по поводу этой дистанции испытывает не только Греция, но и почти все государства-члены Европейского союза", - сказал Герапетритис.
Министр сообщил, что за последние три дня провел переговоры не только с европейскими государствами, но и с арабскими странами, добавив, что Греция не будет отклоняться от позиций Европы.
"Если в Европейском союзе возникнут какие-либо разногласия, мы проведем оценку. Но, на мой взгляд, на данный момент Европа придерживается единодушной позиции в этом вопросе", - сказал политик.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Трамп в одном из своих заявлений допустил, что создаваемый США "Совет мира" может прийти на замену ООН, поскольку пока организация "не очень полезна".
В самой же ООН отвергли идею Трампа о создании новой организации для поддержания мира и безопасности. Председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание "мира во всем мире", уже существует.
