Глава МИД Нидерландов прокомментировал планы Трампа по Гренландии

Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что планы американского президента Дональда Трампа по Гренландии не пользовались общественной поддержкой в США. РИА Новости, 22.01.2026
Ван Вил: планы Трампа по Гренландии не пользовались поддержкой в США