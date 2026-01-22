Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нидерландов прокомментировал планы Трампа по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
20:20 22.01.2026
Глава МИД Нидерландов прокомментировал планы Трампа по Гренландии
Глава МИД Нидерландов прокомментировал планы Трампа по Гренландии
Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что планы американского президента Дональда Трампа по Гренландии не пользовались общественной поддержкой в США. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
гренландия
нидерланды
сша
дональд трамп
в мире, гренландия, нидерланды, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Нидерланды, США, Дональд Трамп
Глава МИД Нидерландов прокомментировал планы Трампа по Гренландии

Ван Вил: планы Трампа по Гренландии не пользовались поддержкой в США

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что планы американского президента Дональда Трампа по Гренландии не пользовались общественной поддержкой в США.
"Америка - это больше, чем просто президент. Не было абсолютно никакой поддержки населением того, что говорилось о Гренландии. Вы также видели, как отреагировали рынки в последнее время, республиканцы в сенате. Поэтому я думаю, что мы по-прежнему разделяем многие ценности с Америкой", - заявил министр в эфире радиостанции BNR в четверг.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
