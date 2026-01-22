В Гренландии не продают товары с упоминанием Трампа

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Магазины в столице Гренландии не продают никаких сувениров или предметов с упоминанием Дональда Трампа или Соединенных Штатов, передает корреспондент РИА Новости.

Ни один супермаркет, ни один магазин одежды, ни единственный дьюти-фри в аэропорту столицы Гренландии Нуука не продают товары или предметы, которые так или иначе отсылают к США или Дональду Трампу

Красные кепки, отсылающие к движению MAGA Дональда Трампа, но переосмысленные жителями столицы для его критики во время демонстрации в субботу, 17 января, по всей видимости, были розданы местными организациями и организаторами акции. В свободной продаже их нет.

В столице Гренландии 17 января прошла крупная демонстрация против заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять остров под контроль. В ней приняли участие около шести тысяч человек, что составляет около 20% населения города.