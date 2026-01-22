https://ria.ru/20260122/grenlandiya-2069692194.html
В Гренландии не продают товары с упоминанием Трампа
В Гренландии не продают товары с упоминанием Трампа - РИА Новости, 22.01.2026
В Гренландии не продают товары с упоминанием Трампа
Магазины в столице Гренландии не продают никаких сувениров или предметов с упоминанием Дональда Трампа или Соединенных Штатов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:10:00+03:00
2026-01-22T20:10:00+03:00
2026-01-22T20:10:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_850d0dd4b9524f73f37897c42f52e7a1.jpg
https://ria.ru/20260122/filippo-2069675044.html
https://ria.ru/20260122/zelenskij-2069670741.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068738931_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a971e67f20310686744223dcc221071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
В Гренландии не продают товары с упоминанием Трампа
РИА Новости: в Гренландии не продают товары и сувениры с упоминанием Трампа
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Магазины в столице Гренландии не продают никаких сувениров или предметов с упоминанием Дональда Трампа или Соединенных Штатов, передает корреспондент РИА Новости.
Ни один супермаркет, ни один магазин одежды, ни единственный дьюти-фри в аэропорту столицы Гренландии
Нуука не продают товары или предметы, которые так или иначе отсылают к США
или Дональду Трампу
.
Красные кепки, отсылающие к движению MAGA Дональда Трампа, но переосмысленные жителями столицы для его критики во время демонстрации в субботу, 17 января, по всей видимости, были розданы местными организациями и организаторами акции. В свободной продаже их нет.
В столице Гренландии 17 января прошла крупная демонстрация против заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять остров под контроль. В ней приняли участие около шести тысяч человек, что составляет около 20% населения города.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.