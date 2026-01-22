https://ria.ru/20260122/grenlandiya-2069651569.html
Вице-канцлер ФРГ приветствовал продолжение диалога с США по Гренландии
Вице-канцлер ФРГ приветствовал продолжение диалога с США по Гренландии
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль приветствовал тот факт, что дальнейшей эскалации по вопросу Гренландии удалось избежать и диалог с США продолжается, но не следует "радоваться раньше времени".
Ранее в Давосе
президент США Дональд Трамп
заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией
, являющейся партнером США по НАТО
, из-за Гренландии
. Он отметил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.
"Хорошо, что на данный момент удалось избежать дальнейшей эскалации и что диалог с США продолжается. Но не стоит радоваться раньше времени... Я хочу сначала увидеть соглашение в письменном виде, дело в деталях. Мы готовы вместе, как НАТО, укреплять безопасность в Арктике", - заявил Клингбайль в интервью изданию Spiegel.
По его словам, США не являются противником для Европы
и необходимо и далее вкладываться в трансатлантические отношения.
"Но мы не должны быть наивными. Администрация Трампа в настоящее время значительно отдаляется от нас, европейцев. Мы видим это в споре о пошлинах, в новой стратегии безопасности США и, конечно, в разногласиях вокруг Гренландии. Таким образом, американская сторона всерьез ставит под сомнение трансатлантический альянс", - заявил вице-канцлер.
Он отметил, что Европа должна реагировать на это уверенно, четко и недвусмысленно, а Германия
вместе с Францией
и другими партнерами должны возглавить процесс укрепления и повышения независимости Европы.
Издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает передачи Вашингтону
суверенитета над датским островом, но включает размещение ПРО "Золотой купол".