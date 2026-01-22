Вице-канцлер ФРГ приветствовал продолжение диалога с США по Гренландии

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль приветствовал тот факт, что дальнейшей эскалации по вопросу Гренландии удалось избежать и диалог с США продолжается, но не следует "радоваться раньше времени".

Ранее в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией , являющейся партнером США по НАТО , из-за Гренландии . Он отметил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.

"Хорошо, что на данный момент удалось избежать дальнейшей эскалации и что диалог с США продолжается. Но не стоит радоваться раньше времени... Я хочу сначала увидеть соглашение в письменном виде, дело в деталях. Мы готовы вместе, как НАТО, укреплять безопасность в Арктике", - заявил Клингбайль в интервью изданию Spiegel.

По его словам, США не являются противником для Европы и необходимо и далее вкладываться в трансатлантические отношения.

"Но мы не должны быть наивными. Администрация Трампа в настоящее время значительно отдаляется от нас, европейцев. Мы видим это в споре о пошлинах, в новой стратегии безопасности США и, конечно, в разногласиях вокруг Гренландии. Таким образом, американская сторона всерьез ставит под сомнение трансатлантический альянс", - заявил вице-канцлер.

Он отметил, что Европа должна реагировать на это уверенно, четко и недвусмысленно, а Германия вместе с Францией и другими партнерами должны возглавить процесс укрепления и повышения независимости Европы.