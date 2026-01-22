Рейтинг@Mail.ru
Вице-канцлер ФРГ приветствовал продолжение диалога с США по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/grenlandiya-2069651569.html
Вице-канцлер ФРГ приветствовал продолжение диалога с США по Гренландии
Вице-канцлер ФРГ приветствовал продолжение диалога с США по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Вице-канцлер ФРГ приветствовал продолжение диалога с США по Гренландии
Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль приветствовал тот факт, что дальнейшей эскалации по вопросу Гренландии удалось избежать и диалог с США продолжается, но не... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:28:00+03:00
2026-01-22T17:28:00+03:00
в мире
сша
гренландия
европа
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003172785_193:648:2681:2048_1920x0_80_0_0_cb1b2322f1138c2fcb67cd7f9f53ce3e.jpg
https://ria.ru/20260122/evropa-2069465604.html
https://ria.ru/20260121/es-2069434103.html
сша
гренландия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003172785_436:579:2395:2048_1920x0_80_0_0_986f5569cdf3fef2f54e197664e53181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, европа, дональд трамп, нато
В мире, США, Гренландия, Европа, Дональд Трамп, НАТО
Вице-канцлер ФРГ приветствовал продолжение диалога с США по Гренландии

Клингбайль: не следует раньше времени радоваться сделке с США по Гренландии

© AP Photo / Markus SchreiberЛарс Клингбайль
Ларс Клингбайль - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Ларс Клингбайль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль приветствовал тот факт, что дальнейшей эскалации по вопросу Гренландии удалось избежать и диалог с США продолжается, но не следует "радоваться раньше времени".
Ранее в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией, являющейся партнером США по НАТО, из-за Гренландии. Он отметил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ
Вчера, 03:50
"Хорошо, что на данный момент удалось избежать дальнейшей эскалации и что диалог с США продолжается. Но не стоит радоваться раньше времени... Я хочу сначала увидеть соглашение в письменном виде, дело в деталях. Мы готовы вместе, как НАТО, укреплять безопасность в Арктике", - заявил Клингбайль в интервью изданию Spiegel.
По его словам, США не являются противником для Европы и необходимо и далее вкладываться в трансатлантические отношения.
"Но мы не должны быть наивными. Администрация Трампа в настоящее время значительно отдаляется от нас, европейцев. Мы видим это в споре о пошлинах, в новой стратегии безопасности США и, конечно, в разногласиях вокруг Гренландии. Таким образом, американская сторона всерьез ставит под сомнение трансатлантический альянс", - заявил вице-канцлер.
Он отметил, что Европа должна реагировать на это уверенно, четко и недвусмысленно, а Германия вместе с Францией и другими партнерами должны возглавить процесс укрепления и повышения независимости Европы.
Издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает передачи Вашингтону суверенитета над датским островом, но включает размещение ПРО "Золотой купол".
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: в ЕС запутались в планах Трампа о Гренландии после его речи в Давосе
21 января, 22:12
 
В миреСШАГренландияЕвропаДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала