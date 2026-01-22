Оценить стоимость Гренландии сложно, заявил посол России в Дании

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Оценить стоимость Гренландии сложно по той причине, что там есть много месторождений полезных ископаемых, в том числе и редкоземельных металлов, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
"Что касается стоимости Гренландии, то... оценить (её - ред.) крайне-крайне сложно, потому что речь идет и о богатых месторождениях... редкоземельных металлов, о наличии углеводородных месторождений в Гренландии, и не надо забывать о том, что... Датское королевство через Гренландию претендует на расширение своего континентального шельфа в Северном Ледовитом океане за пределами 200 морских миль", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Посол, говоря об экономической ситуации в Дании в целом, отметил, что ситуация в стране стабильная, все социальные обязательства правительство выполняет и уровень безработицы в стране минимальный.
При этом, он подчеркнул, что объявление таможенных пошлин президентом США Дональдом Трампом ударят по экономике королевства.
Президент России Владимир Путиным в среду на совещании с постоянными членами Совбеза РФ на примере продажи Российской Империей Соединенным Штатам Аляски в XIX веке предположил, что цена за Гренландию могла бы составить 200-250 миллионов долларов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.