13:14 22.01.2026
WSJ узнала детали потенциальной сделки США по Гренландии
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
марк рютте
нато
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США в рамках потенциальной сделки о Гренландии могут получить преимущественное право на инвестиции в минеральные ресурсы острова, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
"США могут получить преимущественное право на инвестиции в минеральные ресурсы Гренландии – вето, нацеленное на то, чтобы помешать России и Китаю извлекать выгоду из залежей острова", - пишет издание.
Помимо этого, сделка может предусматривать соглашение между США и Данией о размещении американских сил на острове и расширение мер европейских стран по "усилению безопасности" в Арктике.
В последние дни чиновники американской администрации обсуждали компромиссные сделки, которые бы дали США доступ к минералам, а также к земле для военных баз, пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
20 января, 08:00
Ранее Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из-за ее природных ресурсов. "Там есть редкоземельные металлы, но чтобы добраться до них, нужно преодолеть сотни футов льда. Это не та причина, по которой нам нужна (Гренландия - ред.). Она нужна нам для стратегической национальной и международной безопасности", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
