WSJ узнала детали потенциальной сделки США по Гренландии

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США в рамках потенциальной сделки о Гренландии могут получить преимущественное право на инвестиции в минеральные ресурсы острова, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии.
В последние дни чиновники американской администрации обсуждали компромиссные сделки, которые бы дали США доступ к минералам, а также к земле для военных баз, пишет газета.
Ранее Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из-за ее природных ресурсов. "Там есть редкоземельные металлы, но чтобы добраться до них, нужно преодолеть сотни футов льда. Это не та причина, по которой нам нужна (Гренландия - ред.). Она нужна нам для стратегической национальной и международной безопасности", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
