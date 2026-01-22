В Гренландии заявили, что рыбаки из США не могут вести промысел в ее водах

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. США не заключали с Гренландией рыболовное соглашение, при этом рыбаки из стран, не подписавших с островом такой договор, не могут вести промысел в гренландских водах, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

"Нет рыболовного соглашения (с США - ред.)", - сказала Кэргор.

При этом, по ее словам, американская сторона никогда не обращалась к Гренландии с целью его заключения.

"Вы можете ловить в гренландских водах, только если у вашей страны есть соглашение с правительством Гренландии и если правительство Гренландии выдало лицензию", - пояснила Кэргор.

Она также подчеркнула необходимость уведомлять власти острова о вхождении в воды Гренландии и выходе из них.