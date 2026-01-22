Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии заявили, что рыбаки из США не могут вести промысел в ее водах
10:47 22.01.2026
В Гренландии заявили, что рыбаки из США не могут вести промысел в ее водах
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Рыбацкие сети на берегу Гренландского моря
Рыбацкие сети на берегу Гренландского моря. Архивное фото
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. США не заключали с Гренландией рыболовное соглашение, при этом рыбаки из стран, не подписавших с островом такой договор, не могут вести промысел в гренландских водах, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.
"Нет рыболовного соглашения (с США - ред.)", - сказала Кэргор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Вчера, 08:00
При этом, по ее словам, американская сторона никогда не обращалась к Гренландии с целью его заключения.
"Вы можете ловить в гренландских водах, только если у вашей страны есть соглашение с правительством Гренландии и если правительство Гренландии выдало лицензию", - пояснила Кэргор.
Она также подчеркнула необходимость уведомлять власти острова о вхождении в воды Гренландии и выходе из них.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов
Вчера, 07:37
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
