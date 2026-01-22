https://ria.ru/20260122/grenlandiya-2069508991.html
В Гренландии заявили, что рыбаки из США не могут вести промысел в ее водах
В Гренландии заявили, что рыбаки из США не могут вести промысел в ее водах - РИА Новости, 22.01.2026
В Гренландии заявили, что рыбаки из США не могут вести промысел в ее водах
США не заключали с Гренландией рыболовное соглашение, при этом рыбаки из стран, не подписавших с островом такой договор, не могут вести промысел в гренландских... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. США не заключали с Гренландией рыболовное соглашение, при этом рыбаки из стран, не подписавших с островом такой договор, не могут вести промысел в гренландских водах, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.
"Нет рыболовного соглашения (с США
- ред.)", - сказала Кэргор.
При этом, по ее словам, американская сторона никогда не обращалась к Гренландии
с целью его заключения.
"Вы можете ловить в гренландских водах, только если у вашей страны есть соглашение с правительством Гренландии и если правительство Гренландии выдало лицензию", - пояснила Кэргор.
Она также подчеркнула необходимость уведомлять власти острова о вхождении в воды Гренландии и выходе из них.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.