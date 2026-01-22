Рейтинг@Mail.ru
08:18 22.01.2026 (обновлено: 13:11 22.01.2026)
Рютте не предлагал Трампу компромиссы по Гренландии, пишет Reuters
Рютте не предлагал Трампу компромиссы по Гренландии, пишет Reuters
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе встречи в Давосе не предлагал президенту США Дональду Трампу компромиссы, касающиеся суверенитета Гренландии, передает агентство... РИА Новости, 22.01.2026
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 21 января 2026
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 21 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 21 января 2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе встречи в Давосе не предлагал президенту США Дональду Трампу компромиссы, касающиеся суверенитета Гренландии, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса.
"Рютте не предлагал никаких компромиссов, касающихся суверенитета, в ходе встречи с Трампом в Давосе по вопросу Гренландии", - говорится в публикации.
