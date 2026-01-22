https://ria.ru/20260122/grenlandiya-2069469080.html
Житель Нуука ежедневно пикетирует консульство США
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Житель Гренландии Йенс с понедельника каждое утро выходит с флагами Гренландии к зданию консульства США в Нууке в знак протеста против политики Вашингтона, сообщил он РИА Новости.
"Я нёс флаг во время демонстрации (17 января - ред.). Я всё ещё ношу их. И буду носить, пока мы не победим", - сказал он.
Говоря о целях своей акции, он пояснил, что хочет повлиять на сторонников президента США Дональда Трампа
.
"Переубедить его (Трампа - ред.). Переубедить его сторонников. Потому что я не думаю, что мы можем изменить его мнение. Но ему нужна его база, чтобы сохранять большинство в конгрессе, а я надеюсь, что он его не сохранит", - заявил Йенс.
"Мы должны полагаться на себя и на Европу
, и на вас, и на НАТО
, и на всё остальное. Мы самые сильные", - сказал он.
Йенс сообщил, что ранее контактировал с сотрудниками консульства США в Нууке.
"Раньше я с ними общался. Она (консул США - ред.) вышла вчера. Я был бы рад с ней поговорить, но сегодня нет времени. Я бы сделал это рано утром, но после того, как вчера вечером посмотрел телевизор, трудно оставаться в дружелюбном настрое. Но я не буду обсуждать с ней этот вопрос. Я поговорю обо всём остальном. О хорошем, потому что у нас был хороший опыт с американцами в Гренландии
. Действительно, был. А сейчас всё полностью наоборот", - сказал он.
"Она вышла из двери, ничего не сказав, и повесила флаг США над дверью. И это нормально для неё. Это их представительство, так что они могут повесить свой флаг над дверью", - добавил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.