Ближний круг Трампа не поддержал бы вторжение в Гренландию, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс выступили бы против решения применить военную силу в отношении Гренландии, если бы его принял американский лидер Дональд Трамп, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
"Если бы Трамп решил применить военную силу, он мог бы столкнуться с сопротивлением со стороны своих ближайших союзников, таких как госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, сказал человек, близкий к администрации, пожелавший остаться неназванным, чтобы описать динамику личных отношений," – передает издание.
По словам источника, большинство членов администрации Белого дома рассматривают угрозу применения силы как инструмент давления, необходимый для переговоров.
Сегодня Трамп сообщил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии.
Ранее он уже заявлял, что в рамках этих переговоров США и европейские союзники будут совместно работать над проектом "Золотой купол" и правами на добычу полезных ископаемых на острове.
