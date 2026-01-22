Ближний круг Трампа не поддержал бы вторжение в Гренландию, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс выступили бы против решения применить военную силу в отношении Гренландии, если бы его принял американский лидер Дональд Трамп, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

Ранее на выступлении в Давосе Трамп заявил, что не рассматривает применение силы в отношении острова, подчеркнув, что интерес США связан не с природными ресурсами, а с вопросами стратегической безопасности – как национальной, так и международной.

"Если бы Трамп решил применить военную силу, он мог бы столкнуться с сопротивлением со стороны своих ближайших союзников, таких как госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, сказал человек, близкий к администрации, пожелавший остаться неназванным, чтобы описать динамику личных отношений," – передает издание.

По словам источника, большинство членов администрации Белого дома рассматривают угрозу применения силы как инструмент давления, необходимый для переговоров.