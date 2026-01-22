Рейтинг@Mail.ru
Ближний круг Трампа не поддержал бы вторжение в Гренландию, пишут СМИ
22.01.2026
Ближний круг Трампа не поддержал бы вторжение в Гренландию, пишут СМИ
Ближний круг Трампа не поддержал бы вторжение в Гренландию, пишут СМИ
Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс выступили бы против решения применить военную силу в отношении Гренландии, если бы его принял... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
гренландия
давос
дональд трамп
марко рубио
марк рютте
politico
сша
гренландия
давос
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
в мире, сша, гренландия, давос, дональд трамп, марко рубио, марк рютте, politico, нато
В мире, США, Гренландия, Давос, Дональд Трамп, Марко Рубио, Марк Рютте, Politico, НАТО
Ближний круг Трампа не поддержал бы вторжение в Гренландию, пишут СМИ

Politico: Рубио и Вэнс выступили бы против применения силы против Гренландии

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс выступили бы против решения применить военную силу в отношении Гренландии, если бы его принял американский лидер Дональд Трамп, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
Ранее на выступлении в Давосе Трамп заявил, что не рассматривает применение силы в отношении острова, подчеркнув, что интерес США связан не с природными ресурсами, а с вопросами стратегической безопасности – как национальной, так и международной.
СМИ: в ЕС запутались в планах Трампа о Гренландии после его речи в Давосе
СМИ: в ЕС запутались в планах Трампа о Гренландии после его речи в Давосе
Вчера, 22:12
"Если бы Трамп решил применить военную силу, он мог бы столкнуться с сопротивлением со стороны своих ближайших союзников, таких как госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, сказал человек, близкий к администрации, пожелавший остаться неназванным, чтобы описать динамику личных отношений," – передает издание.
По словам источника, большинство членов администрации Белого дома рассматривают угрозу применения силы как инструмент давления, необходимый для переговоров.
Сегодня Трамп сообщил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии.
Ранее он уже заявлял, что в рамках этих переговоров США и европейские союзники будут совместно работать над проектом "Золотой купол" и правами на добычу полезных ископаемых на острове.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреСШАГренландияДавосДональд ТрампМарко РубиоМарк РюттеPoliticoНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
