В Гренландии заявили, что в водах острова нет российских судов - РИА Новости, 22.01.2026
02:54 22.01.2026
В Гренландии заявили, что в водах острова нет российских судов
В Гренландии заявили, что в водах острова нет российских судов
В водах Гренландии нет российских судов, сотрудничество с Россией в рамках соглашения по центральному арктическому океану продолжается, заявила РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2026
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. В водах Гренландии нет российских судов, сотрудничество с Россией в рамках соглашения по центральному арктическому океану продолжается, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.
"Нет, у нас нет этого (проблем с Россией - ред.). Нет российских судов, ведущих промысел в гренландских водах. И также нет флота, насколько я понимаю. У нас есть соглашение по Центральному Арктическому океану, и Россия является его частью. У нас есть встречи, следующая - примерно через две недели", - сказала она.
Кэргор добавила, что работа по этому соглашению и сотрудничеству в науке с Россией продолжается.
"У нас есть полный мониторинг всех гренландских вод, и датский флот патрулирует с самолетами и судами. Так что нет, у нас нет российских судов, ведущих промысел в гренландских водах, и у нас нет с ними никаких проблем", - заключила представитель гренландских властей.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
