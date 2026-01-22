В Гренландии назвали основной источник доходов острова

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 98% всего экспорта Гренландии составляют рыба и рыбные продукты, это основной доход острова, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.