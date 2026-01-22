Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии назвали основной источник доходов острова - РИА Новости, 22.01.2026
12:30 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/grenlandija-2069540325.html
В Гренландии назвали основной источник доходов острова
В Гренландии назвали основной источник доходов острова - РИА Новости, 22.01.2026
В Гренландии назвали основной источник доходов острова
Около 98% всего экспорта Гренландии составляют рыба и рыбные продукты, это основной доход острова, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:30:00+03:00
2026-01-22T12:30:00+03:00
гренландия
сша
дания
дональд трамп
евросоюз
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_6650dbad037a838ed707720f8db3701a.jpg
https://ria.ru/20260117/grenlandiya-2068451665.html
гренландия
сша
дания
гренландия, сша, дания, дональд трамп, евросоюз, удары сша по венесуэле
Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
В Гренландии назвали основной источник доходов острова

В Гренландии назвали экспорт рыбы основным источником доходов

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 98% всего экспорта Гренландии составляют рыба и рыбные продукты, это основной доход острова, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.
"По экспорту это около 98% всего экспорта из Гренландии - это рыба или рыбные продукты", - сказала она.
По ее словам, основными направлениями экспорта являются ЕС, Азия и США.
"Так что это один из главных источников доходов, на самом деле. Помимо блокового гранта от Дании, это главный источник доходов", - добавила она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
 
ГренландияСШАДанияДональд ТрампЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
