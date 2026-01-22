https://ria.ru/20260122/grenlandija-2069540325.html
В Гренландии назвали основной источник доходов острова
Около 98% всего экспорта Гренландии составляют рыба и рыбные продукты, это основной доход острова, заявила РИА Новости глава департамента рыболовства в... РИА Новости, 22.01.2026
гренландия
сша
дания
