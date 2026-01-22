Рейтинг@Mail.ru
01:54 22.01.2026
В Гренландии заявили, что жители острова чувствуют себя запуганными США
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия. Архивное фото
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Организатор протеста против США в Гренландии Ян Кёлер сообщил РИА Новости, что жители острова чувствуют себя запуганными Соединёнными Штатами.
В субботу, 17 января, в столице Гренландии прошла крупная демонстрация против заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять остров под контроль. В ней приняли участие около 6 тысяч человек, что составляет около 20% населения города.
"Жители чувствуют себя запуганными США при Трампе. Поэтому они хотят ясно заявить, что мы не хотим быть частью Соединённых Штатов. И что мы стоим вместе и показываем это миру", - сказал он.
Кёлер добавил, что народ острова не прибегает к насилию.
"Так что я увидел во время демонстрации просто чёткое "нет" Соединённым Штатам. И людям нужна была надежда. Надежда и то, как это называется, что люди стоят вместе", - добавил собеседник агентства.
Он также считает, что чем больше президент США Дональд Трамп делает заявлении насчет Гренландии, тем больше гренландцы держатся вместе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
