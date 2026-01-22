https://ria.ru/20260122/grayvoron-2069509180.html
Умер житель Грайворона, пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января
Умер житель Грайворона, пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января - РИА Новости, 22.01.2026
Умер житель Грайворона, пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января
Мужчина, получивший тяжелые ранения 4 января в результате украинского обстрела города Грайворон Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:47:00+03:00
2026-01-22T10:47:00+03:00
2026-01-22T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
грайворон
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4861c5f696183dd5df0ac343f95ca3d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Умер житель Грайворона, пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января
Пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января житель Грайворона умер в больнице