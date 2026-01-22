Рейтинг@Mail.ru
Умер житель Грайворона, пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января - РИА Новости, 22.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 22.01.2026
Умер житель Грайворона, пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января
Умер житель Грайворона, пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января
Мужчина, получивший тяжелые ранения 4 января в результате украинского обстрела города Грайворон Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
грайворон
белгородская область
грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Умер житель Грайворона, пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января

Пострадавший при ракетном ударе ВСУ 4 января житель Грайворона умер в больнице

БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 4 января в результате украинского обстрела города Грайворон Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения 4 января в результате ракетного удара по городу Грайворон", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Глава области 4 января сообщал, что во время ракетного удара по городу Грайворон погиб боец подразделения "Орлан", еще один мирный житель ранен, его состояние оценивалось как тяжелое.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
