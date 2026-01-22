Рейтинг@Mail.ru
09:28 22.01.2026
В России утвердили ГОСТы для персональных медицинских помощников
В России утвердили ГОСТы для персональных медицинских помощников
технологии, россия, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), здоровье - общество
Технологии, Россия, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Здоровье - Общество
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Росстандарт утвердил ГОСТы для персональных медицинских помощников - дистанционных устройств мониторинга здоровья, стандарты учитывают особенности законодательства РФ в сфере защиты персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Росстандартом утверждена серия стандартов работы персональных медицинских помощников – медицинские дистанционные устройства и сервисы, обеспечивающие мониторинг состояния здоровья пациентов", - говорится в сообщении.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В России разработали персональный "цифровой двойник" здоровья
26 октября 2025, 18:14
Отмечается, что данные стандарты учитывают имеющиеся технологические практики, а также положения российского законодательства в сфере защиты персональных данных и локализации информации.
Помимо этого, ГОСТы формируют единый подход к построению программно-аппаратной архитектуры медицинских помощников, принципам сбора и передачи данных, а также требованиям по взаимодействию устройств с информационными медцентрами регионов.
«
"Производители медицинских устройств получают прозрачный технический регламент, который гарантирует совместимость их устройств с федеральной экосистемой. Это снижает порог входа для отечественных разработчиков электроники: они могут сосредоточиться на эргономике и точности измерений, заранее зная, что их прибор без проблем интегрируется в медицинские информационные системы любого региона", – прокомментировал ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Александр Колсанов.
В Росстандарте добавили, что актуальность данных стандартов связана с постоянно расширяющейся практикой дистанционного мониторинга здоровья пациентов с различными хроническими заболеваниями.
"Уверены, что данная работа технического комитета по стандартизации совместно с научными центрами и бизнес-игроками позволит в скором времени внедрить систему во всех регионах России", - подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
3D-визуализация - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Самаре компьютер научили "читать" движения тела
17 ноября 2025, 09:00
 
ТехнологииРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Здоровье - Общество
 
 
