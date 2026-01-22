В России утвердили ГОСТы для персональных медицинских помощников

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Росстандарт утвердил ГОСТы для персональных медицинских помощников - дистанционных устройств мониторинга здоровья, стандарты учитывают особенности законодательства РФ в сфере защиты персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Росстандартом утверждена серия стандартов работы персональных медицинских помощников – медицинские дистанционные устройства и сервисы, обеспечивающие мониторинг состояния здоровья пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные стандарты учитывают имеющиеся технологические практики, а также положения российского законодательства в сфере защиты персональных данных и локализации информации.

Помимо этого, ГОСТы формируют единый подход к построению программно-аппаратной архитектуры медицинских помощников, принципам сбора и передачи данных, а также требованиям по взаимодействию устройств с информационными медцентрами регионов.

« "Производители медицинских устройств получают прозрачный технический регламент, который гарантирует совместимость их устройств с федеральной экосистемой. Это снижает порог входа для отечественных разработчиков электроники: они могут сосредоточиться на эргономике и точности измерений, заранее зная, что их прибор без проблем интегрируется в медицинские информационные системы любого региона", – прокомментировал ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Александр Колсанов.

В Росстандарте добавили, что актуальность данных стандартов связана с постоянно расширяющейся практикой дистанционного мониторинга здоровья пациентов с различными хроническими заболеваниями.