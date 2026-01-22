Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с искажением исторической правды

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Предлагаемые законопроектом меры позволят пресекать деструктивную пропаганду… рассмотрим инициативу в приоритетном порядке", — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента.
Он отметил, что некоторые европейские политики, игнорируя мнение своих же граждан, активно занимаются ревизионизмом, умышленно внедряют мифы, чтобы обесценить вклад советского народа в победу над фашизмом.
"Там дошли до того, что разрушают памятники, оскверняют могилы наших солдат и офицеров, которые спасли Европу и весь мир от нацистов. За прошедшие 30 лет там снесли и разрушили более 3,5 тысячи мемориалов. Мы не должны с этим мириться. Важно противодействовать любым попыткам переписать историю, сделать все, чтобы передать правду о событиях тех лет будущим поколениям", — считает Володин.
Сохранение исторических фактов — один из приоритетов в законодательной работе Государственной Думы, подчеркнул он, напомнив, что "в 2025 году было принято восемь федеральных законов для защиты подлинных сведений о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также об увековечении подвига советских солдат и офицеров".
В публикации также сообщается, что председатель Госдумы направил в профильный думской комитет по безопасности и противодействию коррупции данный законопроект.
Уточняется, что инициатива, подготовленная депутатами и сенаторами, направлена на совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды.
