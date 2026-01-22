Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с искажением исторической правды

Он отметил, что некоторые европейские политики, игнорируя мнение своих же граждан, активно занимаются ревизионизмом, умышленно внедряют мифы, чтобы обесценить вклад советского народа в победу над фашизмом.

Сохранение исторических фактов — один из приоритетов в законодательной работе Государственной Думы, подчеркнул он, напомнив, что "в 2025 году было принято восемь федеральных законов для защиты подлинных сведений о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также об увековечении подвига советских солдат и офицеров".