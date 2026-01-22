Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с искажением исторической правды - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/gosduma-2069698846.html
Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с искажением исторической правды
Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с искажением исторической правды - РИА Новости, 22.01.2026
Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с искажением исторической правды
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды, заявил председатель ГД РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:53:00+03:00
2026-01-22T20:53:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151030/48/1510304862_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_2089dc44d991fb3f28485a5234eb1a4a.jpg
https://ria.ru/20250803/volodin-2033071540.html
https://ria.ru/20250421/mid-2012628719.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151030/48/1510304862_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_2c9a691e13d9921165d43d23d2e26732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с искажением исторической правды

Володин: ГД приоритетно рассмотрит законопроект об усилении профилактических мер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Предлагаемые законопроектом меры позволят пресекать деструктивную пропаганду… рассмотрим инициативу в приоритетном порядке", — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента.
Монумент Братская могила мемориального комплекса воинской славы в Баку - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Володин назвал наказание за осквернение воинских мемориалов оправданным
3 августа 2025, 11:13
Он отметил, что некоторые европейские политики, игнорируя мнение своих же граждан, активно занимаются ревизионизмом, умышленно внедряют мифы, чтобы обесценить вклад советского народа в победу над фашизмом.
"Там дошли до того, что разрушают памятники, оскверняют могилы наших солдат и офицеров, которые спасли Европу и весь мир от нацистов. За прошедшие 30 лет там снесли и разрушили более 3,5 тысячи мемориалов. Мы не должны с этим мириться. Важно противодействовать любым попыткам переписать историю, сделать все, чтобы передать правду о событиях тех лет будущим поколениям", — считает Володин.
Сохранение исторических фактов — один из приоритетов в законодательной работе Государственной Думы, подчеркнул он, напомнив, что "в 2025 году было принято восемь федеральных законов для защиты подлинных сведений о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также об увековечении подвига советских солдат и офицеров".
В публикации также сообщается, что председатель Госдумы направил в профильный думской комитет по безопасности и противодействию коррупции данный законопроект.
Уточняется, что инициатива, подготовленная депутатами и сенаторами, направлена на совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Захарова рассказала о борьбе МИД с искажением исторической памяти
21 апреля 2025, 23:39
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала