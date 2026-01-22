https://ria.ru/20260122/gosduma-2069658975.html
В Госдуме сравнили пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле с "голой вечеринкой"
В Госдуме сравнили пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле с "голой вечеринкой" - РИА Новости, 22.01.2026
В Госдуме сравнили пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле с "голой вечеринкой"
Организаторы пресс-тура бренда Rendez-Vous в Куршевеле не сделали выводов из истории с "голой вечеринкой", бренд отгораживается от своих клиентов и от России в... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:51:00+03:00
2026-01-22T17:51:00+03:00
2026-01-22T18:13:00+03:00
россия
франция
вооруженные силы украины
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069662734_0:367:1080:975_1920x0_80_0_0_31e434b78bd21f29d7c3f025fc9b10a4.jpg
https://ria.ru/20260116/zakharova-2068327298.html
https://ria.ru/20260122/ukraina-2069458213.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069662734_0:340:1080:1150_1920x0_80_0_0_ebe9cada1b60bd4e2911e3d0210589b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, вооруженные силы украины, госдума рф, единая россия
Россия, Франция, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме сравнили пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле с "голой вечеринкой"
Толмачев: организаторы пресс-тура в Куршевеле не учли урок "голой вечеринки"
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Организаторы пресс-тура бренда Rendez-Vous в Куршевеле не сделали выводов из истории с "голой вечеринкой", бренд отгораживается от своих клиентов и от России в целом, оставляя миллионы в стране, которая оказывает военную помощь ВСУ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ранее Telegram-каналы сообщали, что российская обувная сеть Rendez-Vous организовала звёздный пресс-тур в Куршевеле в честь юбилея компании. Пресс-тур проходил в дорогом горном отеле и сопровождался перелётами на частных вертолётах и фотосъёмкой. Всего присутствовало 14 гостей и около 10 сотрудников компании. При этом, по информации Telegram-канала Baza
, в компании участились урезание бюджета и снижение бонусной части зарплаты, которая составляет основную доходную часть продавцов.
"Организаторы праздника в Куршевеле в честь одной обувной сети не сделали выводов из истории с "голой вечеринкой". Зато - или поэтому - они совершили все возможные ошибки, которые можно. Заграница, заоблачный во всех смыслах отель для "инфлюенсеров" - уже только одно это вызвало справедливое возмущение россиян", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что если целью пиар-команды было добиться упоминаемости, то она справилась, но "вот только это слава Герострата".
"Антураж - словно из нулевых. В то время, когда надо всем нам объединяться, бренд отгораживается от своих клиентов и от России
в целом, оставляя миллионы во Франции
- стране, которая оказывает военную помощь ВСУ
. Налицо глубинный кризис самоопределения и самосознания", - подчеркнул он.