В Госдуме сравнили пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле с "голой вечеринкой"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Организаторы пресс-тура бренда Rendez-Vous в Куршевеле не сделали выводов из истории с "голой вечеринкой", бренд отгораживается от своих клиентов и от России в целом, оставляя миллионы в стране, которая оказывает военную помощь ВСУ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").

Ранее Telegram-каналы сообщали, что российская обувная сеть Rendez-Vous организовала звёздный пресс-тур в Куршевеле в честь юбилея компании. Пресс-тур проходил в дорогом горном отеле и сопровождался перелётами на частных вертолётах и фотосъёмкой. Всего присутствовало 14 гостей и около 10 сотрудников компании. При этом, по информации Telegram-канала Baza , в компании участились урезание бюджета и снижение бонусной части зарплаты, которая составляет основную доходную часть продавцов.

"Организаторы праздника в Куршевеле в честь одной обувной сети не сделали выводов из истории с "голой вечеринкой". Зато - или поэтому - они совершили все возможные ошибки, которые можно. Заграница, заоблачный во всех смыслах отель для "инфлюенсеров" - уже только одно это вызвало справедливое возмущение россиян", - сказал Толмачев.

Депутат отметил, что если целью пиар-команды было добиться упоминаемости, то она справилась, но "вот только это слава Герострата".