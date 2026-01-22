Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме осудили разгульную звездную вечеринку в Куршевеле
16:02 22.01.2026 (обновлено: 20:26 22.01.2026)
В Госдуме осудили разгульную звездную вечеринку в Куршевеле
В Госдуме осудили разгульную звездную вечеринку в Куршевеле - РИА Новости, 22.01.2026
В Госдуме осудили разгульную звездную вечеринку в Куршевеле
Проведение "разгульных" вечеринок во время СВО и геополитических конфликтов безнравственно, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"),... РИА Новости, 22.01.2026
В мире, Россия, Москва, Амир Хамитов, Госдума РФ, Telegram-канал Baza
В Госдуме осудили разгульную звездную вечеринку в Куршевеле

Депутат Хамитов назвал пресс-тур компании "Рандеву" в Куршевеле безнравственными

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Проведение "разгульных" вечеринок во время СВО и геополитических конфликтов безнравственно, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя пресс-тур российской обувной компании "Рандеву" в Куршевеле.
«

"К сожалению, несмотря на то, что наша страна переживает сложный период в своей истории, до сих пор находятся те, кто уверен, что их это не касается и они могут продолжать жить так, как привыкли. А ведь проведение таких разгульных вечеринок во время СВО и острейших геополитических конфликтов — это просто безнравственно и наплевательски по отношению к нашим бойцам, которые ежедневно рискуют жизнью", — сказал он.

Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Госдума рассмотрит два законопроекта о поддержке участников СВО и их семей
12 января, 19:17
По словам депутата, такое поведение граничит с прямым предательством интересов страны, так как в этом случае дело происходит на территории одного из тех государств, которые пытаются изолировать Россию и нанести ей как можно более серьезный урон.
«

"Другими словами, эти гуляния в чем-то переплюнули даже печально знаменитую "голую вечеринку" — там-то хотя бы собирались в Москве и не снабжали безумными VIP-туристическими доходами враждебно настроенное государство", — добавил парламентарий.

Хамитов предположил, что до отдельной категории россиян, привыкших ко вседозволенности и безнаказанности, никак не дойдет, что вести себя следует соответственно окружающей реальности.
Рэп-исполнитель Vacio (Николай Васильев) - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Друзья участника "голой вечеринки" обманули фанатов, сообщили СМИ
8 октября 2025, 22:26
«

"Они продолжают плевать и на проблемы страны, которая дала им возможность жить богато, и, судя по отзывам, на собственных клиентов. И даже на сотрудников, которые жалуются на урезание доходов, пока их начальство выбрасывает бешеные десятки миллионов на четырехдневный отдых. Значит, с ними нужно разговаривать уже по-другому: увещевания и взывание к совести на них не действуют", — подытожил политик.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что российская обувная сеть "Рандеву" организовала звездный пресс-тур в Куршевель в честь юбилея компании. Мероприятие проходило в дорогом горном отеле и сопровождалось перелетами на частных вертолетах и фотосъемкой. Всего присутствовало 14 гостей и около десяти сотрудников компании.
При этом, по информации Telegram-канала Baza, в компании участились урезание бюджета и снижение бонусной части зарплаты, которая составляет основную доходную часть продавцов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО
23 декабря 2025, 12:34
 
В миреРоссияМоскваАмир ХамитовГосдума РФTelegram-канал Baza
 
 
