В Госдуме осудили разгульную звездную вечеринку в Куршевеле
В Госдуме осудили разгульную звездную вечеринку в Куршевеле - РИА Новости, 22.01.2026
В Госдуме осудили разгульную звездную вечеринку в Куршевеле
Проведение "разгульных" вечеринок во время СВО и геополитических конфликтов безнравственно, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"),... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:02:00+03:00
2026-01-22T16:02:00+03:00
2026-01-22T20:26:00+03:00
В Госдуме осудили разгульную звездную вечеринку в Куршевеле
Депутат Хамитов назвал пресс-тур компании "Рандеву" в Куршевеле безнравственными
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Проведение "разгульных" вечеринок во время СВО и геополитических конфликтов безнравственно, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя пресс-тур российской обувной компании "Рандеву" в Куршевеле.
«
"К сожалению, несмотря на то, что наша страна переживает сложный период в своей истории, до сих пор находятся те, кто уверен, что их это не касается и они могут продолжать жить так, как привыкли. А ведь проведение таких разгульных вечеринок во время СВО и острейших геополитических конфликтов — это просто безнравственно и наплевательски по отношению к нашим бойцам, которые ежедневно рискуют жизнью", — сказал он.
По словам депутата, такое поведение граничит с прямым предательством интересов страны, так как в этом случае дело происходит на территории одного из тех государств, которые пытаются изолировать Россию
и нанести ей как можно более серьезный урон.
«
"Другими словами, эти гуляния в чем-то переплюнули даже печально знаменитую "голую вечеринку" — там-то хотя бы собирались в Москве и не снабжали безумными VIP-туристическими доходами враждебно настроенное государство", — добавил парламентарий.
Хамитов предположил, что до отдельной категории россиян, привыкших ко вседозволенности и безнаказанности, никак не дойдет, что вести себя следует соответственно окружающей реальности.
«
"Они продолжают плевать и на проблемы страны, которая дала им возможность жить богато, и, судя по отзывам, на собственных клиентов. И даже на сотрудников, которые жалуются на урезание доходов, пока их начальство выбрасывает бешеные десятки миллионов на четырехдневный отдых. Значит, с ними нужно разговаривать уже по-другому: увещевания и взывание к совести на них не действуют", — подытожил политик.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что российская обувная сеть "Рандеву" организовала звездный пресс-тур в Куршевель в честь юбилея компании. Мероприятие проходило в дорогом горном отеле и сопровождалось перелетами на частных вертолетах и фотосъемкой. Всего присутствовало 14 гостей и около десяти сотрудников компании.
При этом, по информации Telegram-канала Baza
, в компании участились урезание бюджета и снижение бонусной части зарплаты, которая составляет основную доходную часть продавцов.