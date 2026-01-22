В Госдуме осудили разгульную звездную вечеринку в Куршевеле

«

"К сожалению, несмотря на то, что наша страна переживает сложный период в своей истории, до сих пор находятся те, кто уверен, что их это не касается и они могут продолжать жить так, как привыкли. А ведь проведение таких разгульных вечеринок во время СВО и острейших геополитических конфликтов — это просто безнравственно и наплевательски по отношению к нашим бойцам, которые ежедневно рискуют жизнью", — сказал он.