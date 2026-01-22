В Госдуме предложили обязать банки повторно идентифицировать клиентов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести обязательную повторную идентификацию личности клиентов кредитных и финансовых организаций в ряде случаев, связанных с использованием номера телефона.

Соответствующее обращение на имя главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас рассмотреть возможность проработки и внедрения следующего подхода: установление обязанности для кредитных и финансовых организаций проводить обязательную повторную идентификацию личности клиента", - говорится в письме.

В частности, депутат предлагает применять такую меру при использовании номера телефона, по которому ранее был расторгнут договор связи, при повторной привязке номера к финансовым сервисам, а также при восстановлении или активации цифрового профиля (личного кабинета), ранее не использовавшегося клиентом.

Инициативой также предлагается исключить возможность автоматического использования старых или неактуальных номеров телефонов в качестве средства подтверждения личности без явного и подтверждённого согласия гражданина с применением усиленных способов идентификации.

Хамитов рассказал РИА Новости, что порой граждане уязвимы перед цифровыми финансовыми сервисами, особенно если старые номера телефонов продолжают использоваться как ключ к их деньгам.

"Ситуация, когда человек не создавал личный кабинет, не давал согласия на кредит, а его счета арестовывают. По сути, цифровой "ловушечный кредит", который может разрушить жизнь и лишить его средств к существованию", - добавил он.

Депутат Госдумы считает, что необходимо сделать так, чтобы старые номера телефонов или те номера, по которым был расторгнут договор с оператором связи, не могли автоматически использоваться для доступа к финансовым сервисам.