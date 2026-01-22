В Госдуме предложили обязать банки повторно идентифицировать клиентов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести обязательную повторную идентификацию личности клиентов кредитных и финансовых организаций в ряде случаев, связанных с использованием номера телефона.
Соответствующее обращение на имя главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
В Госдуме предложили радикальное средство борьбы с телефонными мошенниками
4 апреля 2025, 03:28
"Прошу Вас рассмотреть возможность проработки и внедрения следующего подхода: установление обязанности для кредитных и финансовых организаций проводить обязательную повторную идентификацию личности клиента", - говорится в письме.
В частности, депутат предлагает применять такую меру при использовании номера телефона, по которому ранее был расторгнут договор связи, при повторной привязке номера к финансовым сервисам, а также при восстановлении или активации цифрового профиля (личного кабинета), ранее не использовавшегося клиентом.
Инициативой также предлагается исключить возможность автоматического использования старых или неактуальных номеров телефонов в качестве средства подтверждения личности без явного и подтверждённого согласия гражданина с применением усиленных способов идентификации.
Хамитов рассказал РИА Новости, что порой граждане уязвимы перед цифровыми финансовыми сервисами, особенно если старые номера телефонов продолжают использоваться как ключ к их деньгам.
СМИ: в России планируют запретить перепрошивку телефонов
23 июня 2025, 06:37
"Ситуация, когда человек не создавал личный кабинет, не давал согласия на кредит, а его счета арестовывают. По сути, цифровой "ловушечный кредит", который может разрушить жизнь и лишить его средств к существованию", - добавил он.
Депутат Госдумы считает, что необходимо сделать так, чтобы старые номера телефонов или те номера, по которым был расторгнут договор с оператором связи, не могли автоматически использоваться для доступа к финансовым сервисам.
"Инициатива о повторной идентификации при смене номера не бюрократия, а защита людей от мошенников и ошибок системы. Каждый гражданин должен быть уверен: его деньги и репутация находятся под надёжной цифровой защитой, а не под угрозой случайного или мошеннического оформления кредитов", - подытожил Хамитов.
В Госдуме предложили сделать номер СНИЛС и ОМС таким же, как номер телефона
10 ноября 2025, 18:21