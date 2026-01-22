Госдолг сразу трех стран Евросоюза установил максимум в современной истории

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Госдолг Франции, Польши и Румынии в третьем квартале 2025 года достиг рекордных в современной истории значений, еще семь стран увеличили задолженность до максимальных суммы за последние годы, выяснило РИА Новости по данным Евростата.