Госдолг Евросоюза вырос до максимума с 2023 года, превысив 82% от ВВП

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Госдолг Евросоюза по итогам третьего квартала 2025-го достиг максимального за два с половиной года значения, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, он вырос до 15,3 триллиона евро и составил 82,1% от ВВП против 81,9% во втором квартале. Это самый высокий уровень с первого квартала 2023 года, тогда он был 82,2% от ВВП.
Вместе с тем при анализе динамики становится ясно, что у двух последних стран госдолг вырос сильнее всего — на 2,7 и 2,1 процентного пункта соответственно ко второму кварталу. Также увеличилась задолженность Франции — на 1,8 процентного пункта. Рекордсменом стала и Румыния: ее госдолг вырос на 1,6 процентного пункта — до исторически максимальных 58,9% от ВВП.
Одновременно с этим заметно вырос госдолг и других европейских стран: Бельгии — до 107,1%, Португалии — 97,6% и Германии — 63%. Увеличилась задолженность и Литвы — до 40,7%, Люксембурга — 27,9%, Австрии — 83,7%.
Задолженность Польши в третьем квартале не изменилась и все еще находится на рекордном уровне — 58,1%.
В то же время госдолг России продолжает оставаться одним из самых низких в мире — менее 20% от ВВП.
