Госдолг Евросоюза вырос до максимума с 2023 года, превысив 82% от ВВП

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Госдолг Евросоюза по итогам третьего квартала 2025-го достиг максимального за два с половиной года значения, выяснило РИА Новости по данным Евростата.

Так, он вырос до 15,3 триллиона евро и составил 82,1% от ВВП против 81,9% во втором квартале. Это самый высокий уровень с первого квартала 2023 года, тогда он был 82,2% от ВВП.