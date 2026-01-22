Рейтинг@Mail.ru
Госдолг Евросоюза вырос до максимума с 2023 года, превысив 82% от ВВП
14:20 22.01.2026 (обновлено: 16:53 22.01.2026)
Госдолг Евросоюза вырос до максимума с 2023 года, превысив 82% от ВВП
Госдолг Евросоюза вырос до максимума с 2023 года, превысив 82% от ВВП - РИА Новости, 22.01.2026
Госдолг Евросоюза вырос до максимума с 2023 года, превысив 82% от ВВП
Госдолг Евросоюза по итогам третьего квартала 2025-го достиг максимального за два с половиной года значения, выяснило РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 22.01.2026
греция, италия, евросоюз, евростат, франция, в мире, болгария, эстония, латвия, словения, россия, германия, польша
Греция, Италия, Евросоюз, Евростат, Франция, В мире, Болгария, Эстония, Латвия, Словения, Россия, Германия, Польша
Госдолг Евросоюза вырос до максимума с 2023 года, превысив 82% от ВВП

Госдолг Евросоюза вырос до максимума за 2,5 года, превысив 82% от ВВП

Эмблема Евросоюза
Эмблема Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Эмблема Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Госдолг Евросоюза по итогам третьего квартала 2025-го достиг максимального за два с половиной года значения, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, он вырос до 15,3 триллиона евро и составил 82,1% от ВВП против 81,9% во втором квартале. Это самый высокий уровень с первого квартала 2023 года, тогда он был 82,2% от ВВП.
Среди стран с наибольшей задолженностью Греция (149,7%), Италия (137,8%) и Франция (117,7%), с наименьшей — Эстония (22,9%), Люксембург (27,9%) и Болгария (28,4%).
Вместе с тем при анализе динамики становится ясно, что у двух последних стран госдолг вырос сильнее всего — на 2,7 и 2,1 процентного пункта соответственно ко второму кварталу. Также увеличилась задолженность Франции — на 1,8 процентного пункта. Рекордсменом стала и Румыния: ее госдолг вырос на 1,6 процентного пункта — до исторически максимальных 58,9% от ВВП.
Одновременно с этим заметно вырос госдолг и других европейских стран: Бельгии — до 107,1%, Португалии — 97,6% и Германии — 63%. Увеличилась задолженность и Литвы — до 40,7%, Люксембурга — 27,9%, Австрии — 83,7%.
Сильнее всего за квартал сократился госдолг Латвии (-2,8 процентного пункта, до 45,2%), Греции (-2,2 процентного пункта), Словении (-1,7 процентного пункта, до 67,6%).
Задолженность Польши в третьем квартале не изменилась и все еще находится на рекордном уровне — 58,1%.
В то же время госдолг России продолжает оставаться одним из самых низких в мире — менее 20% от ВВП.
Греция Италия Евросоюз Евростат Франция Болгария Эстония Латвия Словения Россия Германия Польша
 
 
