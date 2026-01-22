Во Франции прокомментировали создание Совета мира как альтернативы ООН

ПАРИЖ, 22 янв – РИА Новости. Франция считает ООН организацией мира, и создание альтернативы ей, такой как "Совет мира", не является правильным подходом к урегулированию ситуации в Газе, заявил в четверг глава французского минфина Ролан Лескюр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200-процентные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда президент страны Эммануэль Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится. Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными", а министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар сочла их шантажом.
"Мы считаем, что Организация Объединенных Наций – это и есть совет мира и что (создание - ред.) альтернативы не является правильным способом (урегулирования ситуации в Газе – ред.)", - сказал Лескюр в эфире радиостанции RTL.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.