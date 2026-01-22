Рейтинг@Mail.ru
Во Франции прокомментировали создание Совета мира как альтернативы ООН - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/glava-2069579022.html
Во Франции прокомментировали создание Совета мира как альтернативы ООН
Во Франции прокомментировали создание Совета мира как альтернативы ООН - РИА Новости, 22.01.2026
Во Франции прокомментировали создание Совета мира как альтернативы ООН
Франция считает ООН организацией мира, и создание альтернативы ей, такой как "Совет мира", не является правильным подходом к урегулированию ситуации в Газе,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:18:00+03:00
2026-01-22T14:18:00+03:00
в мире
франция
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
https://ria.ru/20260122/rubio-2069572935.html
франция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, эммануэль макрон, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Франция, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Во Франции прокомментировали создание Совета мира как альтернативы ООН

Министр Лескюр считает неправильным создание Совета мира как альтернативы ООН

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 22 янв – РИА Новости. Франция считает ООН организацией мира, и создание альтернативы ей, такой как "Совет мира", не является правильным подходом к урегулированию ситуации в Газе, заявил в четверг глава французского минфина Ролан Лескюр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200-процентные пошлины на французские вино и шампанское, и тогда президент страны Эммануэль Макрон, по мнению американского лидера, все же согласится. Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными", а министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар сочла их шантажом.
"Мы считаем, что Организация Объединенных Наций – это и есть совет мира и что (создание - ред.) альтернативы не является правильным способом (урегулирования ситуации в Газе – ред.)", - сказал Лескюр в эфире радиостанции RTL.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.
Государственный секретарь США Марко Рубио выступает на заседании, посвященном инициативе Совет мира президента США Дональда Трампа, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Новые страны могут присоединиться к работе Совета мира, заявил Рубио
Вчера, 14:03
 
В миреФранцияСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковЭммануэль МакронООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала