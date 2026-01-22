Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал слова Келлога об Украине пустыми обещаниями
10:27 22.01.2026
Дмитриев назвал слова Келлога об Украине пустыми обещаниями
Дмитриев назвал слова Келлога об Украине пустыми обещаниями
Дмитриев назвал слова Келлога об Украине пустыми обещаниями

Дмитриев назвал слова Келлога о возможном преимуществе Киева пустыми обещаниями

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал слова бывшего специального посланника США по вопросам Украины и России Кита Келлога пустыми обещаниями.
"Сторонники войны добиваются её продолжения, за счет пустых обещаний", - написал Дмитриев в соцсети X в ответ на публикацию с заявлениями Кита Келлога.
Ранее на форуме в Давосе Келлог заявил, что, если Украина переживет эту зиму – январь, февраль – и доживет до марта, апреля, то преимущество будет на стороне Украины.
В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, а затем президент США Дональд Трамп сузил его полномочия до представителя исключительно по Украине. Ранее СМИ сообщали, что он покинет свой пост в администрации Трампа к концу 2025 года.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Дмитриев прокомментировал совет главы МВФ украинцам рычать по утрам
