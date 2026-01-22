Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал заявление президента Финляндии - РИА Новости, 22.01.2026
01:04 22.01.2026
Глава РФПИ прокомментировал заявление президента Финляндии
Глава РФПИ прокомментировал заявление президента Финляндии - РИА Новости, 22.01.2026
Глава РФПИ прокомментировал заявление президента Финляндии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 22.01.2026
европа, финляндия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Европа, Финляндия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ прокомментировал заявление президента Финляндии

Глава РФПИ Дмитриев: для президента Финляндии Стубба сауна важнее реальности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для президента Финляндии Александра Стубба сауна важнее реальности.
Таким образом Дмитриев прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, где обратили внимание на то, что сначала Стубб заявил, что Европа сможет защитить себя без США, а через некоторое время лидер Финляндии сказал, что он не совсем это сказал.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Нужно избавиться": в Финляндии сделали резкое заявление после слов Трампа
18 января, 05:22
"Типичный Стубб: риторика важнее содержания. Сауна важнее реальности", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Ранее Стубб заявил, что Европа сможет защитить себя без США, и что Европе необходим потенциал для защиты от Вашингтона.
Стубб ранее предположил, что смог бы найти решение по вопросу Гренландии после похода в сауну с американским лидером.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Захарова прокомментировала идею Стубба пойти в сауну с Трампом
20 января, 22:15
 
ЕвропаФинляндияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
