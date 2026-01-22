С начала года от атак ВСУ погибли 56 человек, сообщила Москалькова

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. С начала года при ударах ВСУ погибли 56 мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В ответ на атаки ВСУ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.