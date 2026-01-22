Рейтинг@Mail.ru
С начала года от атак ВСУ погибли 56 человек, сообщила Москалькова - РИА Новости, 22.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 22.01.2026 (обновлено: 09:50 22.01.2026)
С начала года от атак ВСУ погибли 56 человек, сообщила Москалькова
С начала года при ударах ВСУ погибли 56 мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. РИА Новости, 22.01.2026
С начала года от атак ВСУ погибли 56 человек, сообщила Москалькова

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. С начала года при ударах ВСУ погибли 56 мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Непрекращающимся ракетным обстрелам мирного населения, а также массовым налетам БПЛА и FPV-дронов чаще всего подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области. От атак ВСУ в 2026 году пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе трое детей", — рассказала она журналистам.
Красноармейск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске
21 января, 17:00
Омбудсмен напомнила, что противник ежедневно атакует гражданские объекты на территории России. С начало СВО в Белгородской области погибли 440 мирных жителей, в том числе 23 ребенка.
В ответ на атаки ВСУ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествияДмитрий ПесковБелгородская область
 
 
