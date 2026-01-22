С начала года от атак ВСУ погибли 56 человек, сообщила Москалькова

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. С начала года при ударах ВСУ погибли 56 мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«
"Непрекращающимся ракетным обстрелам мирного населения, а также массовым налетам БПЛА и FPV-дронов чаще всего подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области. От атак ВСУ в 2026 году пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе трое детей", — рассказала она журналистам.
Омбудсмен напомнила, что противник ежедневно атакует гражданские объекты на территории России. С начало СВО в Белгородской области погибли 440 мирных жителей, в том числе 23 ребенка.
В ответ на атаки ВСУ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18