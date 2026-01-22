Рейтинг@Mail.ru
Германия выслала сотрудника российского посольства
16:50 22.01.2026 (обновлено: 19:35 22.01.2026)
Германия выслала сотрудника российского посольства
Германия выслала сотрудника российского посольства - РИА Новости, 22.01.2026
Германия выслала сотрудника российского посольства
МИД Германии заявил о высылке сотрудника посольства России в Берлине из-за якобы шпионажа. РИА Новости, 22.01.2026
Германия выслала сотрудника российского посольства

МИД Германии заявил о высылке сотрудника российского посольства

БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. МИД Германии заявил о высылке сотрудника посольства России в Берлине из-за якобы шпионажа.
"Правительство ФРГ не будет мириться со шпионажем в Германии, особенно если он прикрывается дипломатическим статусом. Сегодня мы вызвали российского посла и сообщили ему о высылке лица, занимавшегося шпионажем по поручению России", — говорится в публикации в соцсети X.

Как утверждает издание Spiegel, речь идет о заместителе военного атташе.
Российская дипмиссия отвергла обвинения как нелепую и наспех состряпанную провокацию, нацеленную на дискредитацию. Там также выразила сожаление, что Берлин взял курс на дальнейшую эскалацию отношений, используя для этого надуманные предлоги, и предупредили об ответе.
В среду федеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании гражданки Германии и Украины Илоны В. по подозрению в работе на российские спецслужбы, не приведя при этом никаких доказательств.
