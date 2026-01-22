Германия выслала сотрудника российского посольства

«

"Правительство ФРГ не будет мириться со шпионажем в Германии, особенно если он прикрывается дипломатическим статусом. Сегодня мы вызвали российского посла и сообщили ему о высылке лица, занимавшегося шпионажем по поручению России", — говорится в публикации в соцсети X.