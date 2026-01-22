Рейтинг@Mail.ru
16:18 22.01.2026 (обновлено: 18:18 22.01.2026)
Германия выслала заместителя военного атташе посольства России, пишут СМИ
Германия выслала заместителя военного атташе посольства России, пишут СМИ
в мире
германия
россия
берлин (город)
в мире, германия, россия, берлин (город)
В мире, Германия, Россия, Берлин (город)
Германия выслала заместителя военного атташе посольства России, пишут СМИ

Spiegel: Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине

Посольство Российской Федерации в Берлине
Посольство Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Getty Images / picture alliance/Christoph Soeder
Посольство Российской Федерации в Берлине
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщает издание Spiegel со ссылкой на свои источники.
"В четверг министерство иностранных дел Германии в Берлине вызвало российского посла для беседы. На встрече с политическим директором министерства дипломату Кремля было сообщено, что заместитель военного атташе посольства должен немедленно покинуть Германию", - пишет издание.
Утверждается, что заместитель военного атташе работал на одну из российских спецслужб и, предположительно, в течение длительного времени курировал задержанную ранее женщину, обвиняемую в шпионаже. Сотруднику посольства предписано покинуть Германию в течение 72 часов.
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Германии сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 16:14
 
