Германия выслала заместителя военного атташе посольства России, пишут СМИ
Германия выслала заместителя военного атташе посольства России, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
Германия выслала заместителя военного атташе посольства России, пишут СМИ
Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщает издание Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:18:00+03:00
2026-01-22T16:18:00+03:00
2026-01-22T18:18:00+03:00
в мире
германия
россия
берлин (город)
германия
россия
берлин (город)
Германия выслала заместителя военного атташе посольства России, пишут СМИ
Spiegel: Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине