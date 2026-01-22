Рейтинг@Mail.ru
Германия сохраняет двойные стандарты в выплатах блокадникам, заявили в МИД - РИА Новости, 22.01.2026
16:38 22.01.2026
Германия сохраняет двойные стандарты в выплатах блокадникам, заявили в МИД
в мире
германия
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://ria.ru/20260118/matvienko-2068579073.html
германия
россия
в мире, германия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Германия, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Германия сохраняет двойные стандарты в выплатах компенсаций тем, кто пережил блокаду Ленинграда, ФРГ осуществляет выплаты под надуманными предлогами только блокадникам-евреям и отказывается распространить их на других защитников города, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Германия по-прежнему сохраняет, нет, это не двойные стандарты. Это чудовищные стандарты, или лучше сказать, чудовищные антистандарты в вопросе о выплатах индивидуальных компенсаций тем, кто пережил блокаду Ленинграда... Под надуманными предлогами выплаты германской стороной осуществляются блокадникам только одной национальности - блокадникам-евреям... Это, я считаю, абсолютный позор современной Германии", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что жертвами блокады Ленинграда стали миллионы человек разных национальностей, добавив, что вместо того, чтобы чтить память тех, кто пережил блокаду, и помогать им всеми возможными способами, им напоминают о том, что о них будут судить по национальному признаку.
"Как будто (власти Германии - ред.) хотят... возродить эту дикую логику сегрегации и отказываются распространить эти выплаты на остальных выживших в блокаде защитников и жителей города (Ленинграда - ред.)", - указала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации по национальному признаку на фоне выплачиваемых ей уже многие десятилетия социальных пособий шокирует бывших военнослужащих Третьего Рейха, которые проходили службу в признанных преступными военизированных структурах.
В миреГерманияРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
