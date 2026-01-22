Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что жертвами блокады Ленинграда стали миллионы человек разных национальностей, добавив, что вместо того, чтобы чтить память тех, кто пережил блокаду, и помогать им всеми возможными способами, им напоминают о том, что о них будут судить по национальному признаку.