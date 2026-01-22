Рейтинг@Mail.ru
В Германии задержали экоактивистов, пытавшихся покрасить самолет Мерца
16:08 22.01.2026
В Германии задержали экоактивистов, пытавшихся покрасить самолет Мерца
В Германии задержали экоактивистов, пытавшихся покрасить самолет Мерца
Немецкая полиция задержала трех климатических активистов, которые незаконно проникли на территорию аэродрома в земле Северный Рейн-Вестфалия, чтобы,... РИА Новости, 22.01.2026
В Германии задержали экоактивистов, пытавшихся покрасить самолет Мерца

В Германии задержали экоактивистов, пытавшихся покрасить самолет Мерца в розовый

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Немецкая полиция задержала трех климатических активистов, которые незаконно проникли на территорию аэродрома в земле Северный Рейн-Вестфалия, чтобы, предположительно, покрасить частный самолет канцлера ФРГ Фридриха Мерца розовой краской, сообщил таблоид Bild.
"Полиция ночью арестовала трех человек, незаконно проникших на территорию аэродрома Арнсберг-Менден... Исходя из обстоятельств задержания, предполагается, что они намеревались повредить находящийся на стоянке самолет, который принадлежит федеральному канцлеру Фридриху Мерцу", - сообщает издание.
Отмечается, что речь идёт о двух женщинах и мужчине в возрасте 23, 56 и 28 лет, все граждане Германии, предположительно, являющиеся климатическими активистами. Непосредственно перед этим полиция заметила автомобиль с мужчиной внутри недалеко от аэродрома. Когда сотрудники спросили его, что он там делает, он ответил, что ищет местный аэродром. Проверка показала, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции в связи с причастностью к леворадикальным политически мотивированным преступлениям.
Правоохранители обыскали аэродром и нашли еще трех человек, незаконно проникших на территорию, порезав ограждение. Все трое были задержаны. В ответ на запрос издания прокуратура Арнсберга заявила, что на данный момент они уже отпущены.
В отношении них ведется расследование по факту незаконного проникновения на частную территорию и порчи имущества. Группа, называющая себя "Коллективом сопротивления", позже опубликовала заявление, что они "пытались вывести из строя частный самолет Фридриха Мерца в рамках протестной акции".
У Мерца есть частный легкий самолет Diamond DA 62, который он пилотирует сам. Из-за этого "элитарного увлечения" Мерца неоднократно критиковали как журналисты, так и экоактивисты.
