В России разработали препарат для терапии гепатита В
Хорошие новости
 
08:40 22.01.2026 (обновлено: 11:24 22.01.2026)
В России разработали препарат для терапии гепатита В
В России разработали препарат для терапии гепатита В
В России разработали препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования, сообщили в Сеченовском университете.
хорошие новости
наука
россия
открытия - риа наука
первый мгму имени сеченова
россия
наука, россия, открытия - риа наука, первый мгму имени сеченова
Хорошие новости, Наука, Россия, Открытия - РИА Наука, Первый МГМУ имени Сеченова
В России разработали препарат для терапии гепатита В

Российские ученые создали препарат для терапии гепатита В на основе CRISPR/Cas9

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В России разработали препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования, сообщили в Сеченовском университете.
"Мы разработали новую невирусную систему доставки на основе биодеградируемых наночастиц. Мы впервые научились упаковывать CRISPR/Cas-комплексы с эффективностью порядка 80 процентов", — рассказал руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Дмитрий Костюшев.
По его словам, в одну наночастицу помещается 200-250 копий противовирусных комплексов — этого достаточно, чтобы удалить все копии вирусного генома в инфицированной клетке.
«

"Мы модифицируем поверхность наночастиц, чтобы комплексы доставлялись именно в те клетки, которые восприимчивы к вирусу, и наши исследования показывают, что наночастицы действительно проникают в 90-95 процентов инфицированных клеток", — добавил Костюшев.

Он отметил, что этот препарат очень короткоживущий: через 20-24 часа в печени от него не остается никаких следов.
Кроме того, CRISPR/Cas-комплексы можно перенастраивать на другие задачи: редактировать гены, эпигеном, изменять последовательность нуклеотидов ДНК или РНК.
"А наши системы доставки универсальны: любой "груз" — противоопухолевые молекулы, системы генетического редактирования — можно доставить в целевой орган", — сказал Костюшев.
Ученый пояснил, что речь идет об исправлении мутаций, уничтожении опухоли, подавлении инфекций — в зависимости от конкретной задачи.
