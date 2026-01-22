Генпрокуратура обжаловала изъятие имущества экс-замминистра обороны

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генпрокуратура обжаловала решение Пресненского суда Москвы по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

В материалах указывается, что суд зарегистрировал апелляционное представление первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Анатолия Разинкина

Ответчиками по иску кроме самого Иванова и Захаровой проходили отец обвиняемого Вадим Иванов , гражданская жена Мария Китаева, водитель бывшего чиновника Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин , а также юрлица: ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".

Сами ответчики еще не подавали апелляционные жалобы, пояснил РИА Новости адвокат Иванова Александр Марченко. Он добавил, что суд уведомил его о готовности решения в среду, а сам документ он еще не получил.

В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения.

В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо".

Решение суда еще не вступило в законную силу. Изъятое по иску имущество находится под арестом.

Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток.

По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу 100 миллионов рублей.