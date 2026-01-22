Рейтинг@Mail.ru
Совет мира должен стать примером для разрешения конфликтов, заявил Рубио - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 22.01.2026 (обновлено: 14:21 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/gaza-2069574331.html
Совет мира должен стать примером для разрешения конфликтов, заявил Рубио
Совет мира должен стать примером для разрешения конфликтов, заявил Рубио - РИА Новости, 22.01.2026
Совет мира должен стать примером для разрешения конфликтов, заявил Рубио
"Совет мира" по урегулированию в Газе должен стать примером для разрешения конфликтов в других странах, даже тех, урегулирование которых кажется невозможным,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:08:00+03:00
2026-01-22T14:21:00+03:00
в мире
сша
давос
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a3e953ab549f48c8451fbf1063db467.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069572090.html
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5a9fbac8eae130c5e4045d5837ad736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, давос, марко рубио
В мире, США, Давос, Марко Рубио
Совет мира должен стать примером для разрешения конфликтов, заявил Рубио

Рубио: Совет мира по Газе должен стать примером для разрешения других конфликтов

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио выступает после подписания устава "Совета мира" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
Госсекретарь США Марко Рубио выступает после подписания устава Совета мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио выступает после подписания устава "Совета мира" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. "Совет мира" по урегулированию в Газе должен стать примером для разрешения конфликтов в других странах, даже тех, урегулирование которых кажется невозможным, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Это послужит примером того, что возможно в других частях света... того, что возможно для других мест и других конфликтов, которые сейчас кажутся неразрешимыми", - заявил Рубио в Давосе после подписания устава "Совета мира".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Путин прокомментировал инициативу Трампа по созданию "Совета мира"
Вчера, 14:00
 
В миреСШАДавосМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала